Инваслужба "Ковчег" обращается за помощью к бизнесменам Приморья

С тех пор как инваслужба стала популярной среди жителей Владивостока, в офис нашей организации стали практически ежедневно поступать звонки с просьбой перевести человека не сидя в коляске или на сидении, а лежа. Такая перевозка необходима лежачим больным, например, при выписке их из больницы, так как скорая помощь не оказывает услуги по транспортировке инвалидов из больницы домой. Ранее нам приходилось отказывать людям в таких перевозках, хотя мы прекрасно понимаем, что нанимая такси, человек заплатит за данную услугу не менее 1500 тысяч рублей, таких денег у многих инвалидов просто нет.