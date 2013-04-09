Как устроиться в банк

Сколько ни говорят о том, что служба в банке «и опасна, и трудна», а все одно: нет отбоя от желающих занять вожделенное место. «Банковская сфера сама по себе является привлекательной для участников рынка труда, - отмечает начальник отдела по подбору персонала Нордеа Банка Влада ЛАЛАЕВА. - Считается, что в банке престижно работать по любой специализации, будь то менеджер по работе с клиентами, кредитный аналитик или IT-специалист», об этом пишет Bankir.Ru.
Мода на «работу в банке» вызывает обратную реакцию. Требования к соискателям становятся все изощреннее. Например, в вакансиях Кадрового Сервиса Bankir.Ru можно встретить такие пожелания к соискателям: «умение объяснять сложные вещи простым языком», «отсутствие замкнутости на узком круге обязанностей», «отличные коммуникативные навыки, презентабельная внешность, умение мыслить нестандартно» и т. д. и т. п.
Подавив желание спросить о стандартизации тестов для проверки мышления на нестандартность и вынеся за рамки все эмоции, Bankir.Ru провел статистическое исследование открытых баз данных рекрутингового портала SuperJob.ru и данных собственного Кадрового Сервиса на предмет выявления портрета идеального банковского работника. Молодая и красивая нахалка
В номинации «операционист» победили молодые женщины 23-35 лет. Высшее или неполное высшее образование, хорошее знание нормативных документов Центрального банка и иных банковских процессов, уверенное использование персональных компьютеров, легкость в обучении и общении, презентабельная внешность - далеко не полный перечень требований, предъявляемых к девушкам, претендующим на позиции банковских операционистов. Внимательность, доброжелательность и коммуникабельность также предпочтительно успеть обрести до приема на работу.
Умение японской девушки встретить гостей, усадить их, приготовить ароматный чай и, разлив по чашечкам, с поклоном подать его - приобретается годами и считается искусством.
Конечно, мы не в Японии, банк - не театр, и менеджер операционного зала - не гейша, а в ее обязанностях ни единой строчкой не прописана необходимость эстетического воспитания. Но ведь это оттого, что у нас этому не учат, а не оттого, что не требуется…
О проблемах кредитования и возвратов кредитов в России не говорит разве что младенец. Тем не менее, как ни странно, на вакансии кредитных специалистов банки предпочитают набирать кандидатов с… неполным высшим образованием, целеустремленных, высоко-коммуникабельных, способных работать в команде, продвинутых компьютерных пользователей без какого-либо опыта банковской деятельности (!), но с хорошим опытом индивидуальных продаж. Видимо, тут работодатели исходят из логики: сумев продать пылесос в 10 раз дороже его себестоимости, «впарить» кредит неразумному клиенту однозначно сумеешь.
Причины, заставляющие банки брать студентов и людей без опыта банковского образования, во многом объективны.
«Демографическая ситуация в нашей стране такова, что банки начинают испытывать недостаток высококвалифицированных кадров. Поэтому банк «Зенит» довольно охотно принимает студентов вузов на стажировку и производственную практику. Это приносит плоды: многие наши стажеры, показав свои знания, личные и профессиональные качества, влились в наш коллектив, продолжают свое развитие и строят карьеру в банковской сфере. Впрочем, мы принимаем в банк и молодых специалистов без опыта работы. Для этого необходимо, чтобы кандидат соответствовал всем требованиям, предъявляемым к позиции начального уровня», - сообщила в интервью «Национальному банковскому журналу» исполняющая обязанности начальника департамента по работе с персоналом банка «Зенит» Ольга КУКЛЕВА.
«Люди учатся всю жизнь, - считает специалист. - 20% своих знаний они получают через различные формализованные виды обучения, а остальные 80% знаний и уже непосредственно опыт - через обучение на своем рабочем месте. Поэтому я обязательно буду оценивать кандидата не по тем знаниям, которые он теоретически получил (или не получил) в престижном вузе, а по его способностям и, самое главное, по наличию или отсутствию у него желания обучаться и расти профессионально». Все и сразу
Желание работать в банке, как уже говорилось, есть у многих. У некоторых оно даже совпадает с возможностями попасть в банк и попробовать себя в роли банковского служащего. Но и текучесть банковских кадров по различным причинам возросла именно по «бизнесобразующим» банковским специальностям. Последние итоги индикатора востребованности банковских специалистов портала Bankir.Ru подтверждают факт нехватки кадров по направлениям кредитования и обслуживания клиентов.
«В итоге по-прежнему продолжается сезон соискателя - диктатора своих условий, - рассказывает начальник Кадрового Сервиса Bankir.Ru Владимир ВЕСНИН. - Сегодня соискатели умудряются одновременно с высоким окладом и значимой должностью желать… гибкий график работы, возможность работать дома и прочие ананасы в шампанском. У нового поколения Y сейчас в приоритете стоит все и сразу: и статус, и зарплата, и минимум потраченного времени на работе. Понятно, что такой сотрудник больше заинтересован в личной выгоде, что приводит к некачественной работе и упадку производительности. Тем самым вынуждая работодателя к поиску нового соискателя, нацеленного на успех компании, пусть и без нужных навыков».
Сообразно запросу, соискатели также стали ценить не столь профессиональные, сколь свои личностные данные (коммуникабельность, харизматичность, активность) выше прошлогоднего уровня. Эта цифра на сегодня составляет 62%.
На должность специалиста по операциям на финансовых рынках требуются кандидаты со «способностями воспринимать и оценивать всю картину событий целиком, с отличными навыками финансового анализа, аналитическим складом ума и способностью предлагать нестандартные, перспективные решении, с ориентацией на результат, амбициозностью и активной жизненной позицией, предпочтительно со свободным английским». Причем все это с опытом работы в 1 год.
Путем несложных математических вычислений получаем портрет молодого человека 20-22 лет от роду, как раз принадлежащего к тому самому поколению Y, которое хочет «все и сразу».
Ему есть с кого брать пример. «Получите, что заказывали». Только это ли заказывали?
Газета «Золотой Рог», Владивосток.