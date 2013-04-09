Как устроиться в банк

«Люди учатся всю жизнь, - считает специалист. - 20% своих знаний они получают через различные формализованные виды обучения, а остальные 80% знаний и уже непосредственно опыт - через обучение на своем рабочем месте. Поэтому я обязательно буду оценивать кандидата не по тем знаниям, которые он теоретически получил (или не получил) в престижном вузе, а по его способностям и, самое главное, по наличию или отсутствию у него желания обучаться и расти профессионально». Все и сразу