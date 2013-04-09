Компания 2012: На базе "СОЛЛЕРС-ДВ" строится дальневосточный автомобильный кластер

На первом этапе мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. При этом проектная мощность - 100 тыс. машин в год. На полный цикл производства Mazda во Владивостоке может выйти через два года. На данный момент завод ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» и ООО «МАЗДА - СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» работают в 2 смены. В первом полугодии в сутки с трех производственных линий планируется выпускать до 260 автомобилей Mazda. В 2013 году планируется расширение линейки. В апреле 2013 года в производство поступит седан Mazda 6, в мае - дизельная модификация компактного кроссовера Mazda CX-5.