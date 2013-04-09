Компания 2012: Восточная стивидорная компания - прямой путь в АТР

В рамках реализации инвестиционной программы, направленной на модернизацию терминала и развитие мощностей по перевалке контейнеров, ВСК приобрела три железнодорожных перегружателя KOCKS Krane грузоподъемностью под спредером 40 тонн, которые установлены на железнодорожном фронте причалов № 5,6 и введены в эксплуатацию. Кроме того, в 2013 году на причалах ВСК будут установлены и введены в эксплуатацию два новых перегружателя грузоподъемностью 60 тонн каждый. Монтаж первого перегружателя производится в настоящее время, в июле 2013 года предполагается запуск крана в работу. Прибытие на терминал второго причального перегружателя планируется в апреле 2013 года. Постепенно производится и обновление парка перегрузочной техники за счет приобретения новых АКВ, ричстакеров и тягачей: так, в первом полугодии 2013 года на терминал прибыли два новых тягача Terberg, в настоящее время ожидается поставка нового ричстакера Terex. За счет приобретения новой техники ВСК предполагает повысить эффективность деятельности терминала, а также уровень обслуживания клиентов, увеличить темпы перевалки и значительно снизить эксплуатационные затраты.