Крупнейшая сеть Приморья - КГУП "Приморская краевая аптека" - фактически банкрот

«Пока проблем с наркотическими средствами у нас нет, - сообщили «ЗР» в одной из приморских больниц, попросив не указывать ее название. – Но согласно действующему законодательству запасы наркотических средств в аптеке лечебно-профилактического учреждения не должны превышать месячной потребности - за этим следит Госнаркоконтроль. Машина обычно приходит в первых числах месяца, но в феврале пришла лишь 7-го числа. И мы были как на иголках, так как в течение двух дней у нас не было одного из необходимых препаратов. Вторую партию ПКА пообещала поставить в первых числах апреля. Но… Звоним – телефоны молчат».