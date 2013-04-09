Крупнейшая сеть Приморья - КГУП "Приморская краевая аптека" - фактически банкрот

Ситуация, возникшая после фактического банкротства КГУП «Приморская краевая аптека», в реальности намного сложнее, чем это пытаются представить чиновники.
Крупнейшая сеть Приморья - КГУП «Приморская краевая аптека» (ПКА) - фактически банкрот. Реанимировать разоренную государственную аптечную сеть краевые власти не хотят, но заверяют, что ни граждане, ни лечебные учреждения при этом не пострадают. В настоящее время в Приморье действует 54 аптечных пункта льготного отпуска лекарств, а больницы края обеспечены обезболивающими препаратами в полном объеме.
КГУП «Приморская краевая аптека» было создано постановлением тогдашнего губернатора Сергея ДАРЬКИНА от 16 января 2002 года с целью закупать, хранить и доставлять препараты в аптечные пункты. Однако днем рождения ПКА принято считать 15 апреля 2003 года, когда предприятие получило лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Возглавил госпредприятие Василий Сысойкин, по слухам один из близких друзей и сослуживцев Бориса ГЕЛЬЦЕРА, который, будучи в то время вице-губернатором края, курировал социальную сферу, включая здравоохранение.
Напомним, что в феврале 2007 года против бывшего вице-губернатора краевая прокуратура возбудила уголовное дело. Гельцер обвинялся в том, что заключал договоры на госзаказы, не проводя конкурсов, как того требует закон. А местные СМИ сообщали о нарушениях закона в ведомстве бывшего куратора социальной сферы, связанных с поставками лекарств для льготников.
В декабре 2008 года Борис Гельцер был осужден за превышение должностных полномочий на полгода лишения свободы условно. А в январе 2010 года суд Ленинского района Владивостока удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с бывшего вице-губернатора 4,3 млн рублей в счет погашения причиненного им ущерба краевому бюджету.
25 марта этого года уголовное дело было возбуждено против экс- гендиректора Приморской краевой аптеки Василия Сысойкина, заподозренного в нанесении ущерба предприятию на сумму 24 млн рублей.
По имеющейся информации, вскоре после увольнения Сысойкин покинул пределы России.
Полмиллиарда как не бывало
В прошлом году «Приморская краевая аптека» выиграла аукционы на поставку медикаментов по программе дополнительного лекарственного обеспечения, согласно которой льготная категория граждан по рецептам врачей получает препараты бесплатно. Однако в департамент здравоохранения и органы прокуратуры начали поступать жалобы от людей, которые не могли получить льготные препараты в аптеках. Это и стало одной из причин увольнения в конце 2012 года гендиректора Приморской краевой аптеки и директора департамента здравоохранения.
Новое начальство провело аудиторскую проверку, и выяснилось, что бюджетные деньги, которые аптека получала по программе дополнительного лекарственного обеспечения, расходовались крайне нерационально. Во-первых, ПКА закупала дорогие препараты вместо дешевых, но не менее качественных аналогов, а на часть выделенных денег препараты вообще не приобретались. Во-вторых, те отчеты о работе, которые аптека предоставляла в департамент здравоохранения, разительно отличались от реального положения дел. То есть по отчетам лекарства должны были быть, но по факту их не оказалось.
Впечатляет сумма кредиторской задолженности – 500 млн рублей, которую выявила аудиторская проверка. И теперь правоохранительные органы, включая прокуратуру Приморского края, выясняют, почему госпредприятие было доведено до многомиллионных долгов.
Лекарственный передел…
На должность исполняющего обязанности генерального директора КГУП «Приморская краевая аптека» был назначен Александр КУРБАТОВ, который, к слову, является представителем компании ЦВ «ПРОТЕК» во Владивостоке - крупнейшего поставщика лекарств.
«Антикризисная команда, пришедшая на предприятие, непрофессиональная», – публично заявила теперь уже бывший зам. гендиректора «Приморской краевой аптеки» Любовь УСТИНОВА, за что и поплатилась – была уволена. По ее словам, за все время с момента смены руководства в декабре прошлого года ни одного предложения по выводу предприятия из кризиса не прозвучало. Пришедшая команда только и делала, что просила денег у администрации края.
Но администрация края от краевого предприятия отреклась. Это значит, что ПКА ожидает банкротство, что усиливает позиции ведущего игрока приморского фармацевтического рынка – ООО «O`Vita». Именно на этого старейшего частного фармритейлера и подконтрольные ему структуры (ОАО «Фармация», ООО «Восточная аптечная сеть», ООО «Прайд - А», ООО «Эвентус» и др.) возложено лекарственное обеспечение льготников после ухода с рынка КГУП ПКА. Хотя среди 54 аптечных пунктов, фигурирующих в списке департамента здравоохранения, есть и муниципальные аптеки.
- В середине марта «Приморская краевая аптека» известила департамент здравоохранения администрации края и ряд инстанций о закрытии пунктов отпуска, что, на мой взгляд, обусловлено финансовыми проблемами, это, например, невозможность платить за аренду, зарплату, коммунальные услуги, товарооборот. И департамент приложил колоссальные усилия, чтобы не нарушилось обеспечение граждан жизненно важными препаратами, - заявила нам зам. директора краевого департамента здравоохранения Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - К концу прошлой недели в целом по краю было открыто 54 пункта отпуска льготных лекарств. Среди них аптеки и аптечные сети различных форм собственности – и частные, и муниципальные.
По словам Екатерины Елисеевой, за I квартал текущего года департаментом здравоохранения приобретено лекарственных препаратов на сумму свыше 213,6 млн рублей, включая средства краевого и федерального бюджетов. И сейчас льготники получают необходимые лекарства.
Без наркотиков не останемся
Предбанкротное состояние Приморской краевой аптеки вызвало немало волнений и у руководителей лечебных учреждений края: ведь на сегодняшний день только у нее имеется необходимая лицензия на оптовые поставки наркотических средств и психотропных веществ. Без которых невозможно проведение оперативного лечения – без обезболивающих пациент попросту умрет от болевого шока…
«Пока проблем с наркотическими средствами у нас нет, - сообщили «ЗР» в одной из приморских больниц, попросив не указывать ее название. – Но согласно действующему законодательству запасы наркотических средств в аптеке лечебно-профилактического учреждения не должны превышать месячной потребности - за этим следит Госнаркоконтроль. Машина обычно приходит в первых числах месяца, но в феврале пришла лишь 7-го числа. И мы были как на иголках, так как в течение двух дней у нас не было одного из необходимых препаратов. Вторую партию ПКА пообещала поставить в первых числах апреля. Но… Звоним – телефоны молчат».
Если Приморская краевая аптека будет объявлена банкротом, кто возьмет на себя функцию поставки наркотических средств? Коммерческим аптекам это невыгодно. Наркотики сами по себе довольно дешевы, то есть навара с них никакого, зато хлопот много. Необходим охраняемый склад, бронированная машина для их перевозки и куча лицензий.
Как заверила Екатерина Елисеева, департамент здравоохранения примет все необходимые меры, чтобы не допустить срыва поставок наркотических средств в стационары края. Даже если процедура банкротства КГУП «Приморская краевая аптека» будет запущена и будет введено внешнее управление, эта деятельность в его рамках будет продолжаться.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.