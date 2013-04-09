Мечел сэкономит 236,3 млн рублей на оборудовании для порта Посьет

«Использование разработанного в Германии комплекса перегрузки угля позволит повысить перевалку с 4,5 до 7 млн тонн в год за счет исключения греферной выгрузки вагонов, что способствует сохранению вагонного парка и создает экологическое преимущество», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.