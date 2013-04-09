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Мечел сэкономит 236,3 млн рублей на оборудовании для порта Посьет

9 апреля 2013, 15:04
Минпромторг предлагает включить в перечень оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, новую позицию, чтобы освободить его импорт от НДС.
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Уголь

Минпромторг предлагает включить в перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, новую позицию - «Углеперегрузочный комплекс» (код ТН ВЭД - 8428 33 000 0) - с тем чтобы освободить импорт таких установок от НДС.

Соответствующие поправки в постановление правительства разработало ведомство и опубликовало документ на своем сайте.

Установкой такого оборудования производства ThyssenKrupp (Германия, обладает эксклюзивными правами на проектирование и поставку) в настоящее время занимается входящее в группу «Мечел» ОАО «Торговый порт Посьет», которое реализует инвестпроект по повышению грузооборота порта до 7 млн тонн в год.

«Использование разработанного в Германии комплекса перегрузки угля позволит повысить перевалку с 4,5 до 7 млн тонн в год за счет исключения греферной выгрузки вагонов, что способствует сохранению вагонного парка и создает экологическое преимущество», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Профильные российские предприятия (ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод», ЗАО «Россудосервис») подтверждают отсутствие производимых в России аналогов такого оборудования. Комплекс погрузки угля состоит из системы разгрузки вагонов, системы ленточных конвейеров, стакер-реклаймера (транспортера), судопогрузочной машины.

При отмене НДС на ввоз углеперегрузочного комплекса «Торговый порт Посьет» сэкономит 236,3 млн рублей, посчитал Минпромторг.

Досье «ЗР» Торговый порт «Посьет» расположен в Хасанском районе Приморского края. Порт специализируется на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. «Дочке» «Мечела» ООО «Мечел-Транс» принадлежат 96,9421% акций АО «Торговый порт Посьет».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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