Медицина Приморского края "страдает" полипрагмазией

Лекарства пошли в аптеки Приморья, но выделенных средств до конца года не хватит.
Сегодня в Приморском крае действует уже 54 пункта выдачи лекарств, работает call-центр, где можно получить информацию о наличии препаратов по всем пунктам, разрабатывается компьютерная программа, которая должна обеспечить эффективное взаимодействие всех участников программы ДЛО, мониторинг и прогнозирование текущих потребностей. Об этом рассказала Екатерина ЕЛИСЕЕВА, заместитель главы крайздрава, на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан.
Руководитель департамента здравоохранения Олег БУБНОВ пояснил, что проблемы с обеспечением льготников лекарствами в начале года возникли по вине руководства Приморской краевой аптеки: в результате аудиторской проверки обнаружилось, что на складах предприятия нет огромного количества лекарств, которые проходили по документам.
Крайздрав вынужден был в срочном порядке решать эту проблему, проводить аукционы, закупать необходимые препараты, но провал в обеспечении льготников привел к тому, что люди были вынуждены приобретать лекарства на свои деньги, а потом начали подавать иски, требуя возместить стоимость этих препаратов.
Об этом сообщила Ирина ВОЛОДИНА, старший помощник прокурора Приморского края, пояснив, что ответчиком по этим судебным решениям является обанкротившаяся Приморская краевая аптека, а соответчиком – департамент здравоохранения Приморского края. Грамотные сограждане выложили в сети Интернет образцы исковых заявлений, и многие приморцы этим воспользовались. Целый ряд районных прокуроров также обратились в суд.
Теперь судебные решения начинают вступать в силу. «Первые ласточки уже полетели, и вам предстоит еще много работы», - «обнадежила» главу крайздрава Ирина Володина.
В то же время Контрольно-счетная палата еще раз проверила Приморскую краевую аптеку и готова предоставить результаты проверки депутатам через две-три недели. Об этом сообщила Валентина ВОЛКОВА, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. На вопрос депутата Сергея СОПЧУКА, можно ли было заподозрить грубые нарушения в деятельности предприятия по результатам предыдущей проверки в конце 2012 года, Волкова ответила, что тогда расходование 2,5 млн рублей не было подтверждено никакими документами, а руководство аптеки сослалось на проблемы с жестким диском. Однако в тот момент результатам проверки не было уделено достаточного внимания.
Несмотря на то, что обеспечение льготников лекарствами сегодня удалось наладить, Олег Бубнов признал, что средств, выделенных на ДЛО в 2013 году, явно недостаточно, и во втором полугодии можно прогнозировать проблемы с закупкой необходимых препаратов. А значит, нужно быть готовым к тому, что из краевого бюджета потребуется выделять дополнительные средства.
Екатерина Елисеева отметила, что хронический дефицит в системе ДЛО имеет несколько причин. В-первых, федеральный норматив на одного льготника составляет 638 рублей в месяц (или 7656 рублей в год), но для лечения многих заболеваний этих средств явно недостаточно. Средняя стоимость рецепта по итогам первого квартала 2013 года составила 1203,5 рублей.
Вторая причина дефицита средств - выход более 60% граждан из программы обеспечения льготными лекарствами — эти люди предпочли получить денежную компенсацию. Таким образом, нарушается сам страховой принцип: по факту в программе остаются те, кто нуждается в дорогостоящих лекарствах. Еще одна причина — полипрагмазия – необоснованное назначение одному пациенту более пяти препаратов. По мнению Елисеевой, этот вопрос требует постоянной работы с медперсоналом. Сегодня врачи в поликлиниках могут выписывать больному 5-10 препаратов одновременно, рекорд Приморского края — 23 льготных рецепта, выписанных в течение месяца одному пациенту.
Елена ВОЛКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.