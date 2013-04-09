Медицина Приморского края "страдает" полипрагмазией

В то же время Контрольно-счетная палата еще раз проверила Приморскую краевую аптеку и готова предоставить результаты проверки депутатам через две-три недели. Об этом сообщила Валентина ВОЛКОВА, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. На вопрос депутата Сергея СОПЧУКА, можно ли было заподозрить грубые нарушения в деятельности предприятия по результатам предыдущей проверки в конце 2012 года, Волкова ответила, что тогда расходование 2,5 млн рублей не было подтверждено никакими документами, а руководство аптеки сослалось на проблемы с жестким диском. Однако в тот момент результатам проверки не было уделено достаточного внимания.