Полмиллиона россиян за три дня проверили свои штрафы на сайте Госавтоинспекции

В субботу, 6 апреля, на сайте Госавтоинспекции был запущен сервис, позволяющий собственнику или владельцу транспортного средства, введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. Как сообщила пресс-служба «ГУОБДД МВД России», "граждане очень активно начали пользоваться этой возможностью. Так, только за субботу на сайт Госавтоинспекции зашли более 100 тысяч пользователей, а за воскресенье их количество уже превысило 200 тысяч, при этом стандартная посещаемость нашего ресурса – около 30 тысяч человек в день. При этом большинство отзывов о работе нового сервиса – как в средствах массовой информации, так и в блогах – носят исключительно позитивный характер. Водители охотно знакомятся с информацией о штрафах, которые они не успели или забыли по каким-либо причинам оплатить, и сразу же оплачивают их через Интернет, либо распечатывают с сайта квитанции, чтобы оплатить их в банке. Если в среднем с сайта Госавтоинспекции ежедневно оплачивалось около 500 штрафов, то за субботу их было оплачено порядка 1000, а в воскресенье – около 1500, и это число продолжает расти. При этом, что важно, каждая оплата, произведенная через Интернет-сайт, в течение суток попадает в базу данных Госавтоинспекции, и данный штраф пропадает из списка «долгов». Ряд пользователей, обнаружив задолженность, которую они ранее уже оплатили, предоставили соответствующую информацию и подтверждающие документы об оплате прямо через сайт Госавтоинспекции, чтобы разобраться с этой проблемой и более не числиться в «должниках». Иными словами, польза от нового сервиса очевидна. Своевременная информация о наличии неоплаченного штрафа и возможность его оплаты с помощью Интернет-технологий позволяет, с одной стороны, повысить собираемость штрафов, с другой – водителям избежать неприятных последствий за неоплату, которые, помимо принудительного взыскания штрафа через службу судебных приставов, могут грозить нарушителю и наказанием вплоть до административного ареста на срок 15 суток". ГУОБДД МВД России приносит свои извинения тем, кто не смог оперативно воспользоваться сервисом по проверке штрафов в связи с резко возросшим количеством посетителей интернет-сайта Госавтоинспекции – в настоящее время продолжается тестирование сервиса и его отладка.