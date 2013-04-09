Получение загранпаспорта расписали по минутам

Вообще, ключевая фраза в названии регламента – «предоставление… государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов». И, как у любой другой услуги, качество зависит от времени, затраченного на ее получение. В регламенте четко прописаны временные рамки, в которые специалист должен уложиться, работая с каждым конкретным клиентом. Например, при консультации по телефону нужно успеть все объяснить за 10 минут, а если человек пришел в территориальный орган ФМС лично, то время консультации не должно превышать 30 минут. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут. Всего пять минут дается на прием уже подготовленного заявления, раньше на эту операцию выделялось 15 минут. Автор этих строк недавно смог убедиться лично – в отведенную пятиминутку специалист ФМС успела проверить документы, сделать фотографию и получить подпись заявителя, даже продемонстрировав минутную экономию. На ожидание в очереди уже готового паспорта в соответствии с регламентом должно уходить не более 20 минут. Работает ли этот норматив, проверим через месяц.