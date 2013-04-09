Предприниматель из Приморья не хочет дешево продавать землю под судостроительную верфь

Пятый арбитражный апелляционный суд отказал индивидуальному предпринимателю Евгении ЛЕДОВСКИХ в жалобе на заниженную стоимость земельного участка, изымаемого в рамках строительства в бухте Пять Охотников в Приморье верфи офшорного судостроения (проект «Восток-Раффлс»).
Ранее ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» (ныне ликвидированная) и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, 100% «дочка» Объединенной судостроительной компании) обратились в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к Елене Ледовских об изъятии в собственность РФ путем выкупа за счет средств ДЦСС нежилого объекта недвижимости площадью 3,742 тыс. кв. м в Шкотовском районе.
Выкупная цена изымаемого объекта после корректировки составила 20,060 млн рублей, в том числе 550 тыс. рублей составила величина убытков, причиненных изъятием объекта. Предприниматель не согласилась с таким цифрами, оценив свою собственность в 69,860 млн рублей. Однако Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе первоначальное решение Арбитражного суда Приморского края, удовлетворившего первоначальные исковые требования.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.