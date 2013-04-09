Предприниматель из Приморья не хочет дешево продавать землю под судостроительную верфь

Ранее ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» (ныне ликвидированная) и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, 100% «дочка» Объединенной судостроительной компании) обратились в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к Елене Ледовских об изъятии в собственность РФ путем выкупа за счет средств ДЦСС нежилого объекта недвижимости площадью 3,742 тыс. кв. м в Шкотовском районе.