Приморские власти взялись за безопасность Владивостока

- Когда все задумывалось, то идея была в следующем. В УВД Владивостока создан Центр управления нарядами. В рамках создания системы «Безопасный город» создано 8 рабочих мест. Каждое из них оборудовано двумя компьютерами. На одном экране выведена дислокация нарядов патрульно-постовой службы, на другом - видеоизображение от камер. При поступлении сигнала о правонарушении оператор может сразу дать точные указания, какой машине куда двигаться. Таким образом, перекрывались бы пути отхода преступников. При необходимости изображения с одного или нескольких рабочих мест можно вывести на интерактивные доски. Так, например, эта система работает в Казани, где я недавно изучала их опыт.