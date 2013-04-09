Приморские власти взялись за безопасность Владивостока

Еще 350 млн рублей направляет администрация Приморского края на повышение безопасности Владивостока. Об этом в эксклюзивном интервью «ЗР» сообщила директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Лилия ГОНЧАРУК в комментарии к недавно опубликованной в нашем издании статье.
Напомним, статья подняла проблему эффективного использования системы «Безопасный город», которая была создана для правоохранительных органов еще пять лет назад, но до сих пор фактически не используется полицией. По крайней мере в том виде, в каком это предполагалось изначально.
- Система «Безопасный город» вызывает критику со стороны правоохранительных органов, а пожарные и сотрудники МЧС говорят, что она полезна, причем, по их словам, могла бы приносить еще больше пользы, если бы полиция взяла ее на вооружение. Как вы оцениваете эту систему?
- Когда все задумывалось, то идея была в следующем. В УВД Владивостока создан Центр управления нарядами. В рамках создания системы «Безопасный город» создано 8 рабочих мест. Каждое из них оборудовано двумя компьютерами. На одном экране выведена дислокация нарядов патрульно-постовой службы, на другом - видеоизображение от камер. При поступлении сигнала о правонарушении оператор может сразу дать точные указания, какой машине куда двигаться. Таким образом, перекрывались бы пути отхода преступников. При необходимости изображения с одного или нескольких рабочих мест можно вывести на интерактивные доски. Так, например, эта система работает в Казани, где я недавно изучала их опыт.
Когда в 2009 году мы сдавали этот Центр, были отработаны две схемы, как можно проводить задержания правонарушителей с помощью системы «Безопасный город» и как предотвращать угоны автомобилей.
Например, на части из 224 камер установлен модуль распознавания государственных номеров автомашин, который заточен под предотвращение автоугонов. Эти камеры стоят на «Заре» и на пл. Луговой, чтобы угнанные машины не смогли покинуть город.
- Может быть, в Казани все работает потому, что там камеры лучше стоят?
- Все установленные у нас в 2008-2009 годах камеры полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к системам видеонаблюдения, в частности содержащимся в документе МВД России «Типовая модель комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город» (Москва, 2007 год). Технические параметры камер и места их установки во Владивостоке определяли сами сотрудники УВД во главе с бывшим начальником ВАЧАЕВЫМ.
- Высказывалось мнение, что средства, дескать, ушли не туда, в результате полиция получила совсем не то, что хотела. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
- Во-первых, систему принимали сами сотрудники УВД, и никаких замечаний они не делали. На протяжении этих лет, кроме высказываний в СМИ, от УВД не поступило ни одного замечания о некорректности работы системы или предложения по ее улучшению. Кроме того, в 2011 году Счетная палата проверяла расходование средств на программу «Безопасный город» и нарушений не нашла. Прокуратуре мы регулярно направляем отчеты, и тоже никаких претензий к нам не было.
Думаю, слухи возникают, потому что полиция не использует то что, было для них же сделано. Между тем из краевого бюджета на «Безопасный город» было израсходовано 99 млн рублей, в том числе на сами камеры - 36 млн рублей. Остальные средства пошли на приобретение 53 автомобилей (23 млн рублей), комплектов радиодоступа для машин, 40 нетбуков, 16 компьютеров, 48 телефонных аппаратов, радиостанции и многого другого оборудования. В том числе 19 млн рублей потребовалось для оборудования Центра в УВД по Владивостоку.
- Планируется ли обновление системы «Безопасный город»?
- Да, конечно. У нас уже есть проект. В 2011 году было принято решение выделить 93 млн рублей на 2-й этап системы «Безопасный город». На эти средства уже разработан проект, закуплено 6 серверов, 28 систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, источники бесперебойного питания, 160 видеокамер и другое оборудование. На все это УВД Приморья потратило 83 млн рублей из краевого бюджета.
Но с января 2012 года финансирование правоохранительных органов возложено на федеральные органы власти. В связи с этим закупленное оборудование было передано в администрацию края.
Когда в марте 2012 года администрацию Приморского края возглавил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, мы доложили ему о системе «Безопасный город», и он сказал, что она должна работать не только на УВД, но и на все остальные службы для обеспечения безопасности в городе. Мы доработали проект УВД. И сейчас он рассчитан на 328 новых камер, в том числе предусматривает обновление трети камер, установленных в рамках первого этапа. Для повышения безопасности дорожного движения планируется установить 38 КРИСов (автоматических радаров для измерения скорости автотранспорта. - Прим. «ЗР»), из которых 28 уже закуплены.
- Сколько средств необходимо для системы «Безопасный город 2»?
- Как я уже сказала, 83 млн рублей уже потрачено, и нужно еще 270 млн рублей, которые мы планируем закладывать в бюджет края поэтапно в течение трех лет. В этом году будем устанавливать КРИСы и камеры на железнодорожных переездах и платформах.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
P.S. «ЗР» намерен следить за ходом реализации программы и надеется, что УВД Приморского края через наше издание донесет до общественности свою позицию в отношении системы «Безопасный город».