Приморским сельхозпроизводителям добавят субсидий за местных работников

В то же время господдержка теперь будет зависеть и от соотношения количества работающих на предприятии иностранцев и местных жителей. Если предприятие отдает приоритет российским гражданам - в коллективе более 50% местной рабочей силы - то оно может рассчитывать на больший объем господдержки в сравнении с теми, кто привлекает по большей части иностранцев. Кроме того, в крае есть предприятия, имеющие в пользовании 2-2,5 тыс. га, но при этом среднегодовая численность их работников составляет 2 человека. Таких предприятий на территории края 6, и к ним будет предвзятое отношение, отметили на совещании специалисты департамента сельского хозяйства.