Приморским сельхозпроизводителям добавят субсидий за местных работников

На совещании, приуроченном к ежегодной выставке-ярмарке «Агротехнологии», на этот раз проходившей в Уссурийске, речь шла в основном о новом порядке предоставления господдержки сельхозпроизводителям в Приморье. Наиболее значимая часть запланированной поддержки из краевого бюджета - более 60% - приходится на техническую модернизацию отрасли. И разговор на совещании в общем, по сути, сводился к простой идее: давайте покупать технику по понятным правилам.
В общем, поддержка в ряде случаев сохраняется на прежнем уровне. Субсидию в размере 50% от стоимости получит сельхозпроизводитель при приобретении доильного оборудования и установки для первичной переработки молока. Сохраняется поддержка при приобретении комбайна на уровне 40% и трактора на уровне 30%. К новациям же можно отнести изменившиеся сроки предоставления субсидии - в этом году хозяйство получит ее прямо при приобретении новой техники, а не в следующем году, как это было раньше.
Исключением станет техника б/у, субсидия на которую в этом году будет минимизирована и составит всего 20%, а в следующем году она вообще исчезнет. Этому есть свои причины. Известны факты, когда на технику б/у, привезенную из-за рубежа и прошедшую несколько посредников внутри края, субсидирование по сумме вырастало, по сути, до размера субсидии на новую технику.
Но самих сельхозпроизводителей интересовала не в последнюю очередь возможность получения субсидии при покупке техники непосредственно у иностранного производителя. Собственно, такая возможность, безусловно, предусматривается, но вот только субсидия в этом случае будет рассчитана от той стоимости, которая указана в таможенных документах.
«Будем требовать документы, подтверждающие стоимость комбайна, по которой он вошел на территорию страны. Поддерживать перекупщиков не будем. И бизнес вокруг субсидий в сельском хозяйстве тоже разводить не будем», - заметил Сергей Сидоренко.
В то же время по заявленным планам хозяйств в этом году предполагается некоторый рост количества засеянных гектаров. В общей сложности посевная площадь должна составить порядка 380 тыс. га. При этом хозяйства заявили о сокращении площади под пшеницу на 11%, в три раза уменьшатся и без того совсем небольшие площади посевов гречихи, зато вырастут на 5% соевые поля и резко возрастут посевы кукурузы. Эта культура в последние пару лет увеличила свои гектары в три раза. Кроме того, ожидается сокращение на 900 га картофельных и овощных полей.
Иностранная рабочая сила в сельском хозяйстве края будет по-прежнему привлекаться, правда, в тех направлениях производства, где ее использование наиболее целесообразно. Помимо рисоводства для тех, кто хочет работать с иностранцами, есть прекрасные ниши, заметил вице-губернатор. Например, плодоводство. Плодоводческая продукция местного производства на приморском рынке не представлена вообще никак, за исключением садов и огородов граждан, поэтому именно для этого направления будут предоставляться квоты на иностранных рабочих.
В то же время господдержка теперь будет зависеть и от соотношения количества работающих на предприятии иностранцев и местных жителей. Если предприятие отдает приоритет российским гражданам - в коллективе более 50% местной рабочей силы - то оно может рассчитывать на больший объем господдержки в сравнении с теми, кто привлекает по большей части иностранцев. Кроме того, в крае есть предприятия, имеющие в пользовании 2-2,5 тыс. га, но при этом среднегодовая численность их работников составляет 2 человека. Таких предприятий на территории края 6, и к ним будет предвзятое отношение, отметили на совещании специалисты департамента сельского хозяйства.
С этого года согласно федеральному законодательству одним из условий предоставления господдержки сельхозпроизводителю становится наличие у него страхового полиса. На сайте департамента сельского хозяйства будет размещен перечень страховых компаний, которые аккредитованы в Минсельхозе.
«Работать надо с теми страховщиками, кто реально хотя бы на опыте прошлого года по страховым случаям заплатит крестьянам деньги, - отметил вице-губернатор. - Мы вошли в ВТО и эти мировые правила должны у себя отрабатывать. Поэтому убедительная просьба страховать в тех компаниях, которые своими результатами показали, что они готовы работать честно с крестьянами. Информацию о них нужно разослать по всем хозяйствам».
Из 6 компаний, продававших страховые полисы в прошлом году приморским сельхозпроизводителям, сегодня только 2 ответили, что выплаты по страховым случаям хозяйства получат.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.