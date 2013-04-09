zr.media
ГлавноеВсе новости

Прыгнувший с моста Русский во Владивостоке был учредителем крупной компании

9 апреля 2013, 15:54
Тело погибшего до сих пор не найдено. На месте трагедии ведут поиски специалисты городской службы спасения.

Житель Владивостока, покончивший с собой, прыгнув с моста на остров Русский, был учредителем крупной логистической фирмы, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее полиция сообщила, что 27-летний житель Владивостока прошедшей ночью покончил жизнь самоубийством, спрыгнув в пролив Босфор-Восточный с моста на остров Русский, построенного к саммиту АТЭС-2012. Рядом с местом трагедии следователи нашли автомобиль, по которому и установили личность потерпевшего. "Непонятно из-за чего он совершил самоубийство. У него не было проблем с работой или долгами. Возможно, что причиной стали личные отношения", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, тело погибшего до сих пор не найдено. На месте трагедии ведут поиски специалисты городской службы спасения, пишет РИА "Новости".

#Новости#Владивосток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56