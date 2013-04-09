Разрабатывать программу кандидата-единоросса в мэры Владивостока доверили Новицкой

Нынешнему составу думы после выборов мэра работать с ним еще четыре года. И если председатель думы участвовала в разработке программы, которую мэр будет выполнять, будучи избранным, результаты будет легче контролировать, следить за тем, насколько точно и правильно все претворяется в жизнь. Мэру и депутатам вместе работать довольно долго, нужно чтобы понимание главных задач возникло еще на самом начальном уровне. Это очень важно, чтобы представительная и исполнительная власть сотрудничали, хорошо понимали друг друга. Я также хочу сделать акцент на важности самой программы. С ней мэр пойдет на выборы, он будет давать людям обещание эту программу сделать реальностью. Это тот план, по которому городу предстоит жить в ближайшие годы. То есть как мы с вами будем жить. Составление программы кандидата - большая ответственность. И желаю ее разработчикам качественной и продуктивной работы.