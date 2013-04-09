Стоит ли ожидать нового банковского кризиса в 2013 году? - ответят эксперты

Перспективы мировых и российских финансовых рынков. Прогнозы аналитиков. Партнерами конференции станут Банк HSBC, JP Morgan Chase, Commerzbank AG, Merrill Lynch, авиакомпания Трансаэро, ГК «Регион», Helaba Landesbank Hessen-Thuringen и др. Ознакомиться с предварительной программой конференции, а также зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте. В 2012 году в конференции приняло участие более 500 делегатов, представителей банков и организаций финансового сектора России, СНГ, стран Балтии и стран дальнего зарубежья. Досье: ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 690 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 92,6 млрд рублей по состоянию на 31.12.2012 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.04.2013 сеть банка насчитывает 301 точку продаж, включая филиал банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии.