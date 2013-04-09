Стрельцы рискуют потерять финансы

Стрелец. Стрельцы на этой неделе рискуют понести финансовые убытки из-за собственных ошибочных решений. Постарайтесь не рисковать своими деньгами, не вкладывать их в сомнительные проекты и не браться за работу без предоплаты. Между тем это удачное время для подписания договоров о сотрудничестве, а также для работы с клиентами.