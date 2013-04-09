Тарифный агитотряд: Александр Костенко открыл глаза приморцам

Председатель горнореченского мункома справедливо поинтересовалась: а учтена ли в методике расчета соцнормы принадлежность района к тем, что приравненным к районам Крайнего Севера? Костенко обещал: «Надеюсь, это будет учтено». Степан КАРЧЕВСКИЙ, ветеран труда, вступился за одиноко проживающих: «Я живу один в трехкомнатной квартире и плачу уже сегодня за электроэнергию столько же, как соседи - семья из 5 человек, проживающих в такой же квартире. Надо защитить права одиноких, если все же вводить в крае пилотный проект! Почему администрация края не ведет работу по снижению тарифа на электроэнергию в крае для населения, а китайцам продаем дешевую электроэнергию?» А. Костенко парировал, что работа по снижению тарифа на электроэнергию и теплоэнергию ведется. С учетом перевода части котельных края на уголь и в перспективе - на газ, - вероятно, тарифы удастся понизить. Тут Александр Костенко высказал крамольную мысль, которую просил не озвучивать в СМИ (дескать, рано еще, идея сырая): «Мы попробуем снизить тарифы для малого бизнеса. Мы думаем, как это сделать». В заключение первый вице-губернатор обнадежил: «Губернатор вас слышит. Решения по введению соцнормы пока нет. Для выработки рекомендаций и создана наша рабочая группа…»