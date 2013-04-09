Тарифный агитотряд: Александр Костенко открыл глаза приморцам

Успокаивать народ и разъяснять специфику нового тарифообразования в приморскую глубинку бросили «тяжелую артиллерию».
Приморскую глубинку на прошедшей неделе объезжал первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, возглавлявший делегацию из чиновников рангом пониже, в числе которых были директор департамента ЖКХ АК Виктор КУЛИНСКИЙ, представители департамента социальной защиты, директор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ.
3 апреля делегация побывала в Кавалерово. В актовом зале районной администрации собрались местные чиновники во главе с мэром района Сергеем ЗАЙЦЕВЫМ, депутаты районной думы, представители общественности и СМИ. Костенко сразу обозначил цель визита: он по поручению губернатора ездит по проблемным «точкам напряжения» края, где недавно прошли митинги против введения соцнормы на электроэнергию. Среди этих точек - Кавалерово и Дальнегорск, куда первый вице-губернатор отправился после Кавалерово.
Костенко открыл приморцам глаза
Александр Костенко и приехал, чтобы обсудить вопрос о введении соцнормы на электроэнергию. В мае-апреле созданная по поручению губернатора рабочая экспертная группа, в составе которой - в основном «протестанты», будет решать этот вопрос, советуясь с населением, - вводить или нет на территории края соцнорму на электроэнергию с 1 июля этого года, входить ли краю в соответствующий пилотный проект, апробированный уже в нескольких регионах РФ. Сам Костенко - за пилотный проект и за соцнорму.
Оказывается, - и тут Костенко открыл Америку провинциалам - на сайте Минрегиона уже размещена официальная методика расчета социальной нормы на электроэнергию для разных, в том числе льготных, категорий граждан. Также специальная норма определена для альтернативщиков, которых 25% в Кавалерово и Дальнегорске: каждому из них (с оговоркой - имеющим разрешение на альтернативку от органов местного самоуправления) причитается повышенный норматив на потребление электроэнергии до 3000 квт-час. Предусмотрены льготы и для тех, кто пользуется водонагревателями (плюс 100 квт-час), для одиноко проживающих.
Однако с этой методикой - и это, как правильно заметила одна журналистка, упущение краевой власти - до сих пор не знакомы органы местного самоуправления в районах и городах края. Поэтому предлагают провинциалы все кто во что горазд. Кавалеровские думцы, например, еще в ноябре прошлого года вышли с обращением в Законодательное Собрание Приморья с двумя предложениями: первое - отказаться по возможности от участия в пилотном проекте по введению соцнормы на электроэнергию, второе - если соцнорма все же будет введена, сделать ее до 200 квт-час на человека и до 250 квт-час на одиноко проживающих людей. Эти цифры кавалеровские депутаты взяли, что называется, с потолка. Никто в районе реально не знает и не считал, сколько потребляют электроэнергии разные категории населения. Знакомая, одиноко проживающая в частном доме в Кавалерово, пенсионерка, содержащая 30 кур и собаку, зимой потребляет до 250 квт-час (при этом у нее горят три лампочки, работают телевизор и холодильник), а летом - до 600 квт-час за счет постоянного включения электроплиты и кипятильника, морозильной камеры. Стало быть, расчеты кавалеровских депутатов оторваны от жизни.
По словам помощника депутата Госдумы Сергея ПЛЕВАКО, включенного в состав рабочей группы наряду с Сергеем Зайцевым, тариф на электроэнергию и так поднимут с 1 июля на 14%, плюс повышенный тариф сверх соцнормы будет больше на 30%, в итоге приморцы станут платить за электроэнергию дороже на все 50%. Причем электричество - это первый шаг, за ним последует введение соцнорм на воду и газ, тепло. Поэтому, по его мнению, губернатор и краевые депутаты должны сказать «нет» соцнормам на электричество.
Агитация и еще раз агитация
Александр Костенко, хотя и убеждал, что прибыл не уговаривать муниципалов согласиться с введением пилотного проекта, фактически все время уговаривал их пойти на это. Но он подчеркнул, что «какова будет стоимость электроэнергии - это наше решение, зависящее от всех нас». Но предприятия, для которых сегодня тариф на электричество в два раза выше, чем для населения, не должны и дальше «субсидировать» население. Вот «Бор» с его периодическими простоями. «Если бы предприятия не платили за население, может, «Бор» бы и работал без перебоев»,- заметил Александр Костенко. В любом случае край не сможет «перепрыгнуть» через действующее постановление правительства: с 2013 г. в ряде регионов вводят пилотные проекты по введению соцнормы на электроэнергию, с 2014 г. на соцнорму переходит вся страна.
Председатель горнореченского мункома справедливо поинтересовалась: а учтена ли в методике расчета соцнормы принадлежность района к тем, что приравненным к районам Крайнего Севера? Костенко обещал: «Надеюсь, это будет учтено». Степан КАРЧЕВСКИЙ, ветеран труда, вступился за одиноко проживающих: «Я живу один в трехкомнатной квартире и плачу уже сегодня за электроэнергию столько же, как соседи - семья из 5 человек, проживающих в такой же квартире. Надо защитить права одиноких, если все же вводить в крае пилотный проект! Почему администрация края не ведет работу по снижению тарифа на электроэнергию в крае для населения, а китайцам продаем дешевую электроэнергию?» А. Костенко парировал, что работа по снижению тарифа на электроэнергию и теплоэнергию ведется. С учетом перевода части котельных края на уголь и в перспективе - на газ, - вероятно, тарифы удастся понизить. Тут Александр Костенко высказал крамольную мысль, которую просил не озвучивать в СМИ (дескать, рано еще, идея сырая): «Мы попробуем снизить тарифы для малого бизнеса. Мы думаем, как это сделать». В заключение первый вице-губернатор обнадежил: «Губернатор вас слышит. Решения по введению соцнормы пока нет. Для выработки рекомендаций и создана наша рабочая группа…»
«Не надо нам вашей соцнормы»
В Дальнегорске Костенко с делегацией краевых чиновников провел два совещания. Одно - по реализации муниципальной программы по ремонту местных водохранилищ. Второе, как и в Кавалерово, - по проблеме предстоящего введения соцнормы на электроэнергию. Александру Ивановичу важно знать мнение приморской общественности по данному вопросу. Во встрече в Дальнегорске приняли участие депутаты городской думы, представители дальнегорской общественности, профсоюзов, Общества инвалидов, организации ветеранов войны, журналисты. Обсуждали: быть или не быть соцнорме на электроэнергию в Приморье. Как известно, Дальнегорск наряду с Партизанском, Лазо, Ольгой, Кавалерово и Владивостоком был одним из населенных пунктов, в котором прошел митинг протеста против пилотного проекта по введению соцнормы на электричество. Люди не понимают необходимость введения этой соцнормы, вот Костенко и попытался разобраться, почему люди протестуют, чего хотят.
Александр Костенко и в Дальнегорске заметил, что в состав рабочей группы по изучению вопроса вошли главным образом протестанты от всех районов и городов, где были акции протеста. Он один - «за» соцнорму. Александр Костенко выразил уверенность, что, скорее всего, судя по настрою участников рабочей группы, она рекомендует губернатору отказаться от участия в пилотном проекте. Но А. Костенко - другого мнения: он полагает, что соцнорма на электроэнергию - это дополнительная мера защиты малообеспеченных слоев населения. Потому что тарифы на электроэнергию в любом случае будут повышаться, но их можно будет удерживать в пределах соцнормы на электричество.
Александр Костенко посоветовал дальнегорцам, как и кавалеровцам, ознакомиться с базовым документом - методикой расчета соцнормы на электроэнергию для разных категорий граждан, опубликованной на сайте Минрегиона РФ. Дальнегорцы - участники встречи высказывались в массе своей «против» введения соцнормы. Голосования не было, шел просто обмен мнений, диалог. Но позиция большинства: не надо нам никакой соцнормы на электроэнергию. Дальнегорцы не понимают, зачем она нужна и к каким это приведет последствиям. Работник «Бора» выразил мнение многих: «Опыт тарифообразования со стороны правительства нам говорит о том, что тарифы все время повышаются, поэтому ничего хорошего от введения соцнормы, кроме повышения тарифа на электричество, мы не ждем…»
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".
КСТАТИ: «Из-за таких вещей люди и выходят на митинги»
На совещании краевой администрации, которое состоялось на прошедшей неделе, глава Приморья обратился к чиновникам с требованием огласить результаты проверки ситуации в Партизанске.
«Вы знаете, что у нас было ЧП - по-другому и не скажешь - в Партизанске, когда жители получили сумасшедшие счета из-за сломанного общедомового счетчика. Я дал задание проверить все нормативы, потому что непонятно, почему в Партизанске они несоразмерны остальным», - подчеркнул Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Свой доклад по этому поводу представил директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края Виктор КУЛИНСКИЙ. Он сообщил, что виновником ситуации в Партизанске стал сломанный общедомовой прибор учета. «Из-за того, что счетчик не работал, тепловикам пришлось выставлять счета по нормативам. Кроме того, они не учли социальные выплаты, поэтому там и образовались счета в десять тысяч», - рассказал Виктор Кулинский.
Нормативы же, заверил собравшихся Кулинский, рассчитаны для каждого муниципального образования с учетом конкретной специфики - количество малоэтажных домов, географическое положение и так далее. В Партизанске, отметил докладчик, нормативы не выше, чем в других городах и районах края. «Мы не увидели ошибок в расчетах нормативов. Более того, если в некоторых районах делать перерасчет по нормативам, то плата для жителей возрастет. Вообще-то в Приморье одни из самых низких нормативов по стране», - подчеркнул Виктор Кулинский.
Однако Владимир Миклушевский высказался резко против малейшего повышения оплаты за тепло. «Роста цен мы не допустим. Обычный человек не должен тратить свое время на чтение федеральных законов и борьбу с недобросовестными коммунальщиками. Это наша задача. В ноябре люди по счетчику платили 2 000 рублей, а по нормативу плата бы составила 2 800 рублей - это в полтора раза больше. Из-за таких вещей люди и выходят на митинги», - отметил он.
Губернатор поручил чиновникам в срочном порядке пересмотреть все существующие нормативы потребления теплоснабжения и усилить работу по установке общедомовых приборов учета, которые, как выяснилось, в разы сокращают траты для жителей края.