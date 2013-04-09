В Артеме открыт первый Центр развития бизнеса Сбербанка

Центр развития бизнеса (дополнительный офис №8635/0253) открыл Сбербанк в г. Артеме. Сегодня аналогичные центры уже успешно работают во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Арсеньеве, предоставляя бизнесу широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг. Клиентами Сбербанка в Артеме уже являются свыше 1,3 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Офис выполнен в современном дизайне и оснащен всем необходимым для качественного обслуживания юридических лиц. В нем представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет, подобрать оптимальный кредитный продукт из широкой линейки, подключить инновационные услуги «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» и «Автоматический сейф» и многое другое.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.