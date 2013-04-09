В Артеме открыт первый Центр развития бизнеса Сбербанка

Офис выполнен в современном дизайне и оснащен всем необходимым для качественного обслуживания юридических лиц. В нем представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет, подобрать оптимальный кредитный продукт из широкой линейки, подключить инновационные услуги «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» и «Автоматический сейф» и многое другое.