В Приморье продолжаются работы по газификации муниципальных образований

По словам Нины Герасименко, планируется, что большой газ придет в Арсеньев в 2016 году. Но не все районы и города, как Арсеньев, уже имеют схему газификации и проект по газификации. Например, Чугуевский и Кавалеровский районы, куда тоже придет большой газ, пока таких проектов не имеют. Начальник отдела ЖКХ кавалеровской райадминистрации Андрей БАТУРА так и сказал, что ему об этом проекте ничего не известно.