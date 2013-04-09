В Приморье продолжаются работы по газификации муниципальных образований

Проектирование газораспределительной сети в Приморском крае ведется темпами, которые вряд ли можно назвать быстрыми.
Как сообщили «ЗР» в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, в настоящее время проектируется газопровод в Уссурийском городском округе, где будет газифицировано 13 котельных, и в Спасском муниципальном районе, где планируется подвести газопровод до котельной № 42 села Летно-Хвалынское.
Во II квартале 2013 года начаты работы по проектированию газопроводов во Владивостоке и Артеме. В 2014 году будут начаты работы по проектированию и строительству газопроводов в городских округах Находка, Большой Камень, Дальнереченск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Фокино.
Работы по газификации остальных районов края будут выполняться в соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2016-2020 годы», разработку которой планируется начать в 2013 году.
Между тем в Арсеньеве, как и в ряде других муниципальных образований края, разработана схема газификации городского округа. Авторы проекта - специалисты Новосибирского филиала ОАО «ГИПРНИИГАЗ». Предварительно сотрудники администрации Арсеньевского городского округа определили потенциальных потребителей газа в городе - о своем намерении использовать в процессе производства природный газ заявили авиакомпания «Прогресс», ОАО «Аскольд», ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат» и другие предприятия. Использовать газ в будущем собираются и котельные. Именно поэтому два градообразующих предприятия приняли участие в софинансировании схемы газификации городского округа.
- Эта схема даст возможность нашему городу войти в единую программу газификации Приморского края. Кроме того, к Арсеньеву «привязаны» и близлежащие районы - Анучинский и Яковлевский, - рассказала начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа Нина ГЕРАСИМЕНКО.
Схему газификации представителям администрации города и ведущих предприятий Арсеньева представил главный инженер Новосибирского филиала ОАО «ГИПРНИИГАЗ» Алексей ШИШИН. Как рассказал А. Шишин, проектировщики предложили несколько вариантов схемы газификации Арсеньева, из которых был выбран оптимальный. Схема имеет трехступенчатую структуру: первый этап - прокладка межпоселкового газопровода к двум газораспределительным пунктам, которые предполагается расположить за городом возле «Солнечного» и в районе железнодорожного вокзала, затем сети будут подведены в сам город и оттуда - непосредственно к потребителям. Отдельным разделом схемы предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды.
Схема газификации определяет протяженность газопровода, диаметр труб, объем транспортируемого газа. Общая стоимость проекта - 464 млн рублей. Общая длина газопровода на территории города составит 45 км. Предполагается, что 13% поставляемого в город газа будут потреблять промышленные предприятия, 24% - котельные и 63% - население (речь идет об уже газифицированных домах и жителях частного сектора). Окончательный проект отправлен в управление энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края.
По словам Нины Герасименко, планируется, что большой газ придет в Арсеньев в 2016 году. Но не все районы и города, как Арсеньев, уже имеют схему газификации и проект по газификации. Например, Чугуевский и Кавалеровский районы, куда тоже придет большой газ, пока таких проектов не имеют. Начальник отдела ЖКХ кавалеровской райадминистрации Андрей БАТУРА так и сказал, что ему об этом проекте ничего не известно.
Заместитель главы Чугуевского района по ЖКХ Владимир САВРАНСКИЙ пояснил, что проекта нет, но известно, что Чугуевка - в третьей очереди по подключению к «трубе» и ожидается это через 5 лет. В Чугуевке также будет построена газораспределительная станция. До составления проекта газификации чугуевцы должны сделать территориальное планирование, потом разработать и принять генплан развития, а после уже приступать к проекту газификации.
Первоначальный расчет для последующего проектирования сделан, составлена схема газификации района, она предусматривает диаметры трубы, протяженность трубопровода, расходы газа. Само строительство газопровода в Кировском районе обойдется в 922 млн руб. Только на подготовку схемы кировчане потратили 2 млн 300 тыс. руб. Следующий этап - проектно-изыскательские работы. Тут нашла коса на камень: проект «потянет» на 148 млн руб. Это почти годовой бюджет Кировского района (160 млн руб). «Если не будет федерального проекта, никакой газификации не будет,- убежден Владимир Давидчук.- А в крае нам сказали: до 2016 года подключение к большому газу нам все равно не светит…»
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.