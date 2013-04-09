В Приморье уникальному сельхозпредприятию требуется серьезная господдержка

ООО «Золотая долина» - предприятие уникальное для нашего края во всех отношениях. Это собственно даже не одно предприятие, а целых три, принадлежащие одной семье: помимо «Золотой долины» Василий ТОЛОЧКА и Тамара ХАБИРЯНОВА владеют КФХ «Толочка» и «Новоникольским конным заводом». Все три предприятия специализируются на самой обделенной инвестициями отрасли сельского хозяйства - производстве мяса.
Предприятия эти появились совсем недавно, им всего два года, что для мясного скотоводства, как известно, вообще не срок. Пока хозяйства только наращивают поголовье и инвестируют, в том числе, в создание собственной кормовой базы. А это дело оказалось непростым. Сегодня земли свободной как таковой практически не осталось в крае. Это, конечно, не значит, что все сельскохозяйственные земли задействованы в производстве. Просто теперь у них есть собственник, и рыночная стоимость земли сельхозназначения почти равна стоимости стада племенных животных.
«У нас земли, по большому счету, нет, - говорит Василий Толочка, - и взять ее в аренду негде, поэтому вынуждены покупать. Нет даже залежной земли свободной. Мы уже три года пытаемся оформить и никак не можем это сделать. В Михайловском районе обещали землю, но в итоге не дали. Сейчас вот в Уссурийском районе пытаемся. И нам теперь приходится покупать ее по 15 тыс. рублей за гектар. Я за одну тысячу гектаров заплатил 15 млн рублей. С этого года у нас появились поля и техника. Но нам еще нужна земля, у нас сейчас уже 900 голов КРС, не считая других животных. Завезли в этом году герефордов, 120 голов уже встали на карантин. До 1 июня завезем еще столько же. Кроме того, планируем в Австралии заказать 300 голов в этом году. Помимо завоза еще ожидаем появления своих 300 телят. И остаемся фактически без земли для них».
Еще 5-6 лет тому назад подобную ситуацию представить было трудно. В то же время предприятий, подобных этим хозяйствам, нет в нашем регионе. Ведь Василий Толочка решился на эксперимент. Мало того что он выбрал мясное скотоводство, чем до сих пор в основном не решаются заниматься даже крупные устойчивые хозяйства из-за долгого периода окупаемости проектов. Но помимо коров калмыцкой и бурятской мясной породы он завез еще и экзотических для наших краев сельскохозяйственных животных. Это пара сотен яков из той же Калмыкии и Бурятии, 50 маралов из Горного Алтая (в этом году в сентябре еще 100 маралов прибудут в Приморье) и лошади пород Владимирский тяжеловоз и Шайр (самый крупный тяжеловоз планеты). Все эти животные успешно прошли адаптацию в наших условиях. И за два года в хозяйствах не потеряли ни одной головы. А теперь они уже начали приносить потомство на приморской земле.
«Первая пробная партия яков, которых мы привезли в Приморье, насчитывала 5 голов, - говорит Тамара Хабирянова. - Потом завезли из Бурятии 100 голов 8- месячных яков, и они, конечно, первые полгода тяжело переживали акклиматизацию. Но потом адаптировались. Все-таки в Бурятии более скудная кормовая база, чем у нас, и там нет такого питания для животных. Вторую партию в 100 яков мы завезли из Калмыкии. Там очень ценится мясо этих животных. А вообще у яков все идет в ход, и кость для поделок, и шерсть - все может служить сырьем для других видов производства».
Но, несмотря на столь солидные инвестиции и высокие риски, эти хозяйства получили совсем небольшую господдержку. В то же время мясное животноводство, как известно, объявлено приоритетом, и именно туда идут ощутимые субсидии. По крайней мере, приобретение крупного рогатого скота мясного и молочного направления субсидируется до 50%. Но ни яки, ни маралы, ни лошади, видимо, не попадают под программы, поддерживающие производство мяса.
«У нас в крае до сих пор нет условий, привлекательных для инвестиций в сельское хозяйство, - говорит Василий Толочка. - Никто даже не знает, что я покупаю, что я делаю. Мы заключили соглашение, как это требуют для получения господдержки, но неизвестно, дадут ее нам или нет. И в каких объемах будет эта поддержка. Раньше хоть было понятно, на что можно рассчитывать, и если принималось решение, то мы были информированы об этом. Но сейчас ничего не понятно. Я куплю животных на 16 млн рублей плюс за землю заплачу 6 млн. А мне дадут из бюджета 1 млн господдержки? И это поддержка? В прошлом году мы получили 700 тыс. рублей, а должны были 10 млн. Нам говорят: если через лизинг будете приобретать животных, то мы вам дадим поддержку, а если не берете через лизинг, то и не дадим. А зачем мне лизинг? Чтобы 50% и больше сверху заплатить? При этом 3-4 года я буду только растить животных. А лизинг в это время будет банкротить меня».
В то же время на прилавках приморских магазинов сейчас довольно скудный ассортимент мяса. Это отмечают даже ретейлеры. В сети «Три кота», например, говорят, что конина в замороженном виде не так часто бывает на прилавках, еще реже можно встретить оленину и уж мяса яка не бывает вообще. Все эти виды мяса в основном доступны приморскому потребителю в виде тушенки. И о поставках в магазины охлажденного мяса не может быть и речи. В этом смысле ниша рынка для продукции этих предприятий абсолютно свободна.
Кроме этого, в планах Василия Толочка в дальнейшем открытие предприятия по переработке мяса и, возможно, собственного магазина. Но пока, по большому счету, товарного производства мяса нет. В этом году только порядка 150 голов КРС пойдут на мясо, в следующем году, по расчетам, около 300 голов коров и быков калмыцкой породы должны пойти на мясо. А мясо яков появится только через 2 года.
Но вся эта ситуация вокруг уникальных предприятий не ограничивается рамками производства. Хозяйства Василия Толочка и Тамары Хабиряновой являются еще и базой для практических занятий студентов животноводческих специальностей, что с учетом приоритетов развития сельского хозяйства и реалий Приморского края, где очень плохо со специалистами, явно способствует решению государственных задач и подъему отрасли в целом в регионе.
«Мы тесно сотрудничаем с Приморской сельскохозяйственной академией, - говорит Тамара Хабирянова, в прошлом учитель биологии и химии в школе, - их студенты проходят на нашей базе практику - ветеринары, зоотехники. Приезжают к нам преподаватели, и даже кружок коневодства проводит у нас свои занятия. У нас с мужем это семейный бизнес, и он разбит на предприятия. Но мы оба учимся в аспирантуре. Василий будет защищаться по теме акклиматизации в условиях Приморского края калмыцких коров мясной породы. А я сейчас в бурятской аспирантуре готовлю к защите диссертацию по акклиматизации яков».
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.