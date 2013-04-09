В Приморье уникальному сельхозпредприятию требуется серьезная господдержка

«У нас в крае до сих пор нет условий, привлекательных для инвестиций в сельское хозяйство, - говорит Василий Толочка. - Никто даже не знает, что я покупаю, что я делаю. Мы заключили соглашение, как это требуют для получения господдержки, но неизвестно, дадут ее нам или нет. И в каких объемах будет эта поддержка. Раньше хоть было понятно, на что можно рассчитывать, и если принималось решение, то мы были информированы об этом. Но сейчас ничего не понятно. Я куплю животных на 16 млн рублей плюс за землю заплачу 6 млн. А мне дадут из бюджета 1 млн господдержки? И это поддержка? В прошлом году мы получили 700 тыс. рублей, а должны были 10 млн. Нам говорят: если через лизинг будете приобретать животных, то мы вам дадим поддержку, а если не берете через лизинг, то и не дадим. А зачем мне лизинг? Чтобы 50% и больше сверху заплатить? При этом 3-4 года я буду только растить животных. А лизинг в это время будет банкротить меня».