Власть Владивостока до 30 апреля раскроет свои кошельки

Депутаты гордумы, а также мэр Владивостока теперь обязаны отчитываться о доходах.
Депутаты думы Владивостока на очередной сессии 3 апреля рассмотрели 30 вопросов. Они внесли изменения в городской устав, скорректировали бюджет, заслушали отчет о выполнении программы приватизации, утвердили перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность.
Устав города дума отредактировала таким образом, чтобы он соответствовал федеральному законодательству в свете либерализации закона «О политических партиях». Также был учтен Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Таким образом, глава администрации Владивостока и депутаты думы теперь будут обязаны в срок до 30 апреля ежегодно отчитываться перед общественностью о своих доходах и доходах родственников.
Бюджет Владивостока на 2013 год увеличился на 153,46 млн рублей. Из них на 112,1 млн рублей - за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов - и еще на 41,3 млн рублей - благодаря межбюджетным трансфертам. С учетом этих изменений общий объем доходов бюджета Владивостокского городского округа на 2013 год составит 10,71 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета в текущем году составит 11,78 млрд рублей. Размер дефицита бюджета Владивостокского городского округа утвержден в сумме 1,06 млрд рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Владивостокского городского округа на 2014 год составит 10,57 млрд рублей; на 2015 год - 11,09 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета на 2014 год планируется в сумме 11,29 млрд рублей, на 2015 год - в сумме 11,72 млрд рублей.
Благодаря дополнительным поступлениям в бюджет дума смогла увеличить уставный капитал двух муниципальных предприятий: ВПОПАТ-1 на 26,9 млн рублей и на 19,5 млн рублей - Спецзавода №1, который занимается утилизацией бытовых отходов. Кроме того, Спецзавод решено освободить от налога на имущество.
- Спецзавод не может закрывать свои платежи. Пока он работает в убыток. Поэтому освобождение от налога позволит ему работать хотя бы «в ноль» и не поднимать тариф на вывоз и утилизацию мусора, - пояснил коллегам председатель комитета по бюджету думы Владивостока Владимир ИСХАКОВ.
Кроме того, дума поддержала идею администрации Владивостока перебросить средства, предназначавшиеся для парка воинской славы с ландшафтно-рекреационной зоной на полуострове Назимова, поскольку еще не решены вопросы по оформлению земли под его размещение. Деньги перенаправлены на возведение двух скверов во Владивостоке. Один появится в районе домов №18 и №20 по ул. Овчинникова, второй сквер, который будет назван в честь Анны Щетининой, - на видовой площадке «Маяк» в районе улицы Крыгина. Оба сквера планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году.
Досье "ЗР"
Дума города Владивостока утвердила перечни муниципального имущества, передаваемого в госсобственность РФ и Приморского края. В госсобственность РФ передаются два нежилых помещения, расположенные в зданиях по ул. Махалина, 3 и 3а, используемые полицией, согласно Федеральному закону № 3-ФЗ «О полиции». Также в федеральную собственность передаются нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 171,2 кв. м, расположенные в здании по проспекту 100-летия Владивостока, 92, которые занимает Советский районный суд города Владивостока. В государственную собственность Приморского края планируется передать энергоблок и комплекс инженерных сооружений, которые предназначены для обслуживания специализированной детской больницы, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного,7 - здание которой и земельный участок были ранее переданы в госсобственность. В собственность Приморского края передаются нежилые помещения, расположенные в здании по ул. Прапорщика Комарова, 9 (лит. г), также капитальные вложения в реконструкцию фасадов зданий по ул. Бестужева, 13, ул. Уборевича, 14, по проспекту Красного Знамени, 71а, по Камскому переулку, 1/3, ул. Светланская, 131 (лит. 2), ул. Калинина, 78, Океанскому проспекту, 35, ул. Алеутской, 38. Кроме того, объекты водопроводно-канализационного хозяйства города Владивостока, которые были поставлены на баланс Управления муниципальной собственности г. Владивостока в 2012 году.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.