Власть Владивостока до 30 апреля раскроет свои кошельки

Дума города Владивостока утвердила перечни муниципального имущества, передаваемого в госсобственность РФ и Приморского края. В госсобственность РФ передаются два нежилых помещения, расположенные в зданиях по ул. Махалина, 3 и 3а, используемые полицией, согласно Федеральному закону № 3-ФЗ «О полиции». Также в федеральную собственность передаются нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 171,2 кв. м, расположенные в здании по проспекту 100-летия Владивостока, 92, которые занимает Советский районный суд города Владивостока. В государственную собственность Приморского края планируется передать энергоблок и комплекс инженерных сооружений, которые предназначены для обслуживания специализированной детской больницы, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного,7 - здание которой и земельный участок были ранее переданы в госсобственность. В собственность Приморского края передаются нежилые помещения, расположенные в здании по ул. Прапорщика Комарова, 9 (лит. г), также капитальные вложения в реконструкцию фасадов зданий по ул. Бестужева, 13, ул. Уборевича, 14, по проспекту Красного Знамени, 71а, по Камскому переулку, 1/3, ул. Светланская, 131 (лит. 2), ул. Калинина, 78, Океанскому проспекту, 35, ул. Алеутской, 38. Кроме того, объекты водопроводно-канализационного хозяйства города Владивостока, которые были поставлены на баланс Управления муниципальной собственности г. Владивостока в 2012 году.