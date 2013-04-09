Во Владивостоке дефицит членов ЖСК "Остров" могут покрыть за счет преподавателей других вузов

Выяснилось, что «недостачу» платежеспособных пайщиков за счет внутренних резервов ДВФУ и ДВО РАН восполнить не удастся. Выход из сложившейся ситуации в свое время ЖСК уже был подсказан первым вице-премьером, предложившим принимать в «Остров» желающих из числа многодетных семей Владивостока. Какое-то время было упущено, но в итоге ЖСК был вынужден открыть двери. Так у части владивостокских многодетных семей появился шанс построиться на о. Русский, вблизи вуза, который может дать их детям высшее образование. В случаях, если они заявят о согласии на участие в «островном строительстве», подадут заявления о вступлении в ЖСК «Остров» в администрацию Владивостока до 15 апреля и затем смогут внести свой первоначальный взнос.