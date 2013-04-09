Во Владивостоке идет прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

Участие и, особенно, победа в конкурсе станет отличным дополнением в положительный имидж компании и весомым конкурентным преимуществом. Победителей ждут дипломы, ценные призы и подарки. Итоги конкурса размещаются на официальном интернет-сайте администрации города Владивостока, интернет-сайте «Центра развития предпринимательства» и в средствах массовой информации.