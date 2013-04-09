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Во Владивостоке идет прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

9 апреля 2013, 14:14
Во Владивостоке продолжается прием заявок на ежегодный городской конкурс "Предприниматель года".

Во Владивостоке продолжается прием заявок на ежегодный городской конкурс «Предприниматель года». Прием заявок осуществляется по 30 апреля 2013 года. Конкурс проводится с присуждением I-III мест по следующим номинациям:

«Успешный старт»;

«Эффективность и развитие»;

«Социальная ответственность и благотворительность»;

«Стабильное развитие бизнеса»;

«Молодой предприниматель года» ;

«Деловая женщина - предприниматель года»;

«Предприниматель года в сфере дошкольного образования».

По условиям конкурса в нем могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие хозяйственную деятельность на территории города Владивостока.

Прием документов ведется по двум адресам: в управлении экономики и развития предпринимательства (г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29, каб. 14, тел.: 261-43-61, 261-43-60), а также в «Центре развития предпринимательства» (ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр «City Hall»), 8 этаж, каб. 810, тел. 260-68-03).

По этим телефонам можно также получить всю необходимую информацию.

Участие и, особенно, победа в конкурсе станет отличным дополнением в положительный имидж компании и весомым конкурентным преимуществом. Победителей ждут дипломы, ценные призы и подарки. Итоги конкурса размещаются на официальном интернет-сайте администрации города Владивостока, интернет-сайте «Центра развития предпринимательства» и в средствах массовой информации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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