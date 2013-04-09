Во Владивостоке к Токаревскому Маяку вышла спецтехника

Муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» приступило к реконструкции дороги, проходящей по улицам Токаревский Маяк и Токаревская Кошка. Дорожные строители приступили к подготовке земляного полотна для последующего устройства слоев дорожной одежды.
На объект вышла спецтехника – экскаваторы, погрузчики и самосвалы.
Согласно ведомости объемов работ, после устройства щебеночного основания будет уложено два слоя асфальтобетона и один слой износа. Верхний слой будет из щебеночномастичного асфальтобетона, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает срок эксплуатации дороги. Такое покрытие применялось при реконструкции дороги от станции Санаторная до железнодорожного переезда в районе остановки «Постышева», а также на новой трассе «пос.Новый - Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.