Во Владивостоке к Токаревскому Маяку вышла спецтехника

Согласно ведомости объемов работ, после устройства щебеночного основания будет уложено два слоя асфальтобетона и один слой износа. Верхний слой будет из щебеночномастичного асфальтобетона, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает срок эксплуатации дороги. Такое покрытие применялось при реконструкции дороги от станции Санаторная до железнодорожного переезда в районе остановки «Постышева», а также на новой трассе «пос.Новый - Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл».