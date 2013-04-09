Во Владивостоке ожидается снег

Не перестает удивлять апрель – и все время в худшем смысле. Уже почти треть второго месяца весны миновала, а погодой по-прежнему управляет зима. В прошедшие выходные на Дальнем Востоке двое суток бесчинствовал циклон, пришедший из центрального Китая. Отсюда снег с сильным ветром и понижение температуры. Правда, уже с понедельника началось повсеместное улучшение погоды. И тем не менее говорить об окончательном и бесповоротном наступлении весны еще рановато...
Вот и во ВЛАДИВОСТОКЕ во вторник-среду ожидается слабый снег, на сей раз без сильного ветра. В дневные часы температура будет колебаться в пределах 5-8 градусов тепла – возможны незначительные скачки в обе стороны. С наступлением сумерек воздух в столице Приморья по-прежнему остывает до 1-3 ниже нуля.
Зато на наших соседей в ХАБАРОВСКЕ снег будет сыпать до четверга, временами переходя в дождь. Дневная температура сохранится в пределах минус 4 – плюс 3. Когда же город на берегу Амура окутывает ночь, воздух остывает до 5-8 градусов мороза.
Во вторник, среду и субботу выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневной температурный фон будет доходить до 2-5 градусов тепла. Зато ночная температура в столице Амурской области пока останется на зимнем уровне - минус 4-8.
Также во вторник и среду ждут снега в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Утешает, что дневная температура подросла до 2-6 градусов тепла. Повышается и ночной температурный фон в столице островной области, пока до минус 1-3.
Где будет снежно на этой неделе, так это в МАГАДАНЕ – осадки прогнозируются с четверга по следующий понедельник. Что касается дневной температуры, то возможны перепады от минус 3 до плюс 2. А вот после захода солнца здесь все еще морозно – до 3-7 ниже нуля.
Изменилась погода и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – всю неделю в городе возможны осадки разного типа – от дождя до снега. Дневная температура выше минус 3 – плюс 2 вряд ли поднимется. По ночам в столице Камчатского края воздух остывает до 1-4 ниже нуля.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.