Во Владивостоке ожидается снег

Не перестает удивлять апрель – и все время в худшем смысле. Уже почти треть второго месяца весны миновала, а погодой по-прежнему управляет зима. В прошедшие выходные на Дальнем Востоке двое суток бесчинствовал циклон, пришедший из центрального Китая. Отсюда снег с сильным ветром и понижение температуры. Правда, уже с понедельника началось повсеместное улучшение погоды. И тем не менее говорить об окончательном и бесповоротном наступлении весны еще рановато...