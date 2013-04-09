Во Владивостоке район бухты Щитовой застройке не поддается

По своему основному назначению предложенные к аукциону земли в районе бухты Щитовой предназначены под строительство многоквартирных жилых домов и сопутствующей социальной инфраструктуры. Часть их должна пойти под строительство дорог и для обустройства зеленой зоны отдыха. Предполагается, что в целом здесь может быть построено более 75 тыс. кв. метров жилья. В т.ч. не менее 20% должна составить доля малоэтажного строительства и не менее 30% должно быть экономкласса. Специалисты полагают, что рентабельным здесь может быть исключительно многоэтажное строительство, но это необязательно должна быть группа небоскребов, хотя она могла бы стать интересным градостроительным акцентом для вида с моря в отличие от малоэтажного Патрокла.