Во Владивостоке район бухты Щитовой застройке не поддается

Дефицит земли под строительство жилья во Владивостоке налицо. Свободных и удобных для застройки территорий осталось немного. Тем парадоксальнее выглядит ситуация с одной из таких территорий – в районе бухты Щитовой.
Казалось бы, все здесь должно манить потенциального застройщика: рядом находится берег теплого Японского моря с пляжем, лес, территория неплохо связана с остальной частью города дорогами, недалеко находится электроподстанция, распределительная станция газопровода, магистральный водовод, рядом социальная инфраструктура поселка Горностай, всего 9,5 километров (по прямой) до центра города. Каких-то особых проблем, кроме обычных, для подключения к сетям вроде бы нет. Однако потенциальные застройщики этого райского уголка города уже второй раз проявили к нему редкое равнодушие.
Впервые лот из трех земельных участков, общей площадью 18,1 га в районе бухты Щитовой (возле пос. Горностай), выставленный на аукционе по продаже права на заключение договора аренды, Федеральный фонд содействия жилищному строительству (РЖС) попытался реализовать на аукционе, прошедшем в Москве в конце декабря прошлого года. Но за неимением претендентов лот с аукциона был снят.
Аналогичная ситуация на московском аукционе повторилась и в конце марта. Опять никто из потенциальных застройщиков не подал заявку на участие в борьбе за лакомые, перспективные участки. Притом что условия аукциона нельзя назвать жесткими. Право аренды торговалось по цене 17,464 млн рублей (с учетом 18% НДС). Предполагалось, что в течение 7 лет в целом аренда предложенных под строительство участков обойдется застройщику не более чем в 350 млн рублей. Если при освоении участков часть их будет передана и продана в государственную, муниципальную и частную собственность, то общая сумма арендных платежей застройщика может существенно снизиться и за все предстоящие годы освоения составить немногим более 100 млн рублей.
По своему основному назначению предложенные к аукциону земли в районе бухты Щитовой предназначены под строительство многоквартирных жилых домов и сопутствующей социальной инфраструктуры. Часть их должна пойти под строительство дорог и для обустройства зеленой зоны отдыха. Предполагается, что в целом здесь может быть построено более 75 тыс. кв. метров жилья. В т.ч. не менее 20% должна составить доля малоэтажного строительства и не менее 30% должно быть экономкласса. Специалисты полагают, что рентабельным здесь может быть исключительно многоэтажное строительство, но это необязательно должна быть группа небоскребов, хотя она могла бы стать интересным градостроительным акцентом для вида с моря в отличие от малоэтажного Патрокла.
Накануне проведения аукциона по участкам земли в районе бухты Щитовой в администрации Приморского края был проведен «круглый стол» «Развитие жилищного строительства на земельных участках Фонда «РЖС» во Владивостокском городском округе». На нем представители Фонда продемонстрировали презентационную документацию по б. Щитовой для потенциальных участников, ответили на вопросы. Но, как видно, не смогли задеть чьих-либо амбиций.
Кстати, надо отметить, что в ходе того мероприятия отмечалась значительная роль Фонда РЖС в решении сложного для Приморья вопроса - предоставления земельных участков под жилищное строительство.
Вероятно, что по этой территории будет проведено еще одна-две попытки аукциона с еще более привлекательными для застройщиков условиями на понижение цены права аренды и арендных платежей, или же, в крайнем случае, как неликвид, они могут быть бесплатно предложены для ЖСК, объединяющего льготные категории населения.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.