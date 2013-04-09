Во Владивостоке стартовал благотворительный марафон по проекту инваслужбы "Ковчег"

Вера Моисеенко, руководитель проекта «Инваслужба»: «Данная услуга (перевести человека лежа) уже давно пользуется спросом. Люди звонят ежедневно и просят перевести лежачего больного. Так как у нас не было специального оборудования, мы не могли осуществлять такие перевозки, хотя очень хочется помочь таким людям, потому что мы понимаем, что другими способами это сделать практически невозможно. Ни одна скорая не повезет бесплатно человека из больницы домой».