Во Владивостоке жители Русской одобрили проект будущего сквера

Сквер в районе улицы Русской, 53 Владивостока, где сейчас строится новый детский сад, будет не просто восстановлен, но и значительно расширен и обустроен. Именно такую задачу поставил строителям глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. На минувшей неделе мэр встретился с жителями домов этого района, чтобы обсудить проект будущего сквера.
Особое внимание к вопросу озеленения возникло тут неслучайно. Дело в том, что стройка дошкольного учреждения потребовала вырубки некоторой части зеленых насаждений. Поэтому было решено - после завершения строительства озеленить не только территорию сада, но и большой участок за ним.
Таким образом, жители получат не только прекрасный современный детский сад на 230 мест с бассейном, теневыми навесами, горками и качелями на территории, но и новый сквер. В сквере установят спортивные объекты и лавочки, оформят клумбы, поставят фонари, сделают велосипедные дорожки, установят видеонаблюдение.
Также молодых родителей этого района волновал вопрос, смогут ли дети, не посещающие новый детсад, играть на его территории. Игорь Пушкарев ответил, что смогут. Садик будет огорожен, но входу мамочек с малышами никто препятствовать не будет. Особенно в вечернее и дневное время, когда на площадках не играют детсадовцы.
В завершение встречи глава города отметил, что теперь, после выяснения всех предложений жителей и получения их согласия, проект будет окончательно принят. Работы по строительству сквера начнутся после того, как будет готов детский сад. Погулять в нем жители смогут уже в следующем году.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.