Во Владивостоке жители Русской одобрили проект будущего сквера

Также молодых родителей этого района волновал вопрос, смогут ли дети, не посещающие новый детсад, играть на его территории. Игорь Пушкарев ответил, что смогут. Садик будет огорожен, но входу мамочек с малышами никто препятствовать не будет. Особенно в вечернее и дневное время, когда на площадках не играют детсадовцы.