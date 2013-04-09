"Восточный экспресс" добавил активов

В 2012 году портфель кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (без учета приобретенных прав требования), сократился на 392 млн рублей (13,6%), до 2,5 млрд рублей на 1 января 2013 года. В отчетности поясняется, что во многом это связано с сокращением проблемного портфеля и его замещением новыми ссудами заемщиков.