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"Восточный экспресс" добавил активов

9 апреля 2013, 14:32
Восточный экспресс банк в 2012 году увеличил активы по РСБУ на 63%, до 202 млрд 602,5 млн рублей на 1 января 2013 года.
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Банки

Восточный экспресс банк (КБ «Восточный экспресс») в 2012 году увеличил активы по РСБУ на 63%, до 202 млрд 602,5 млн рублей на 1 января 2013 года. Чистая прибыль по РСБУ в 2012 году увеличилась на 55,2%, до 4 млрд 707 млн рублей.

За 2012 год объем розничного кредитного портфеля (без учета приобретенных прав требования) вырос на 76%, до 175,1 млрд рублей. При этом доля проблемных долгов в 2012 году снизилась с 2,1% до 1,4%.

В 2012 году портфель кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (без учета приобретенных прав требования), сократился на 392 млн рублей (13,6%), до 2,5 млрд рублей на 1 января 2013 года. В отчетности поясняется, что во многом это связано с сокращением проблемного портфеля и его замещением новыми ссудами заемщиков.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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