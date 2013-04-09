Жилье стало доступнее на 1%

Альфа-Банк на первое место ставит комфорт клиента, поэтому старается освободить его от сбора большого числа документов. Так, например, если клиент получает зарплату на карту Альфа-Банка, то решение по кредиту он сможет получить всего лишь по двум документам: заявлению на кредит и копии паспорта! Одобрение кредита происходит сразу на все возможные сроки, что поможет вам выбрать для себя оптимальные условия.