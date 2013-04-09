Жилье стало доступнее на 1%

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке: до 30 апреля получить ипотечный кредит будет выгоднее на 1%. Эти условия распространяются на все ипотечные программы банка для клиентов, которые получат одобрение по кредиту в период действия акции - с 1 по 30 апреля 2013 года. Минимальный размер ставок для них составит 11,3% годовых.
Кроме покупки квартиры или загородного дома, ипотечный кредит от Альфа-Банка можно использовать для погашения ипотечного кредита, выданного другим банком, получить денежные средства на ремонт квартиры или дома, а также на другие личные нужды под залог имеющейся в собственности недвижимости. Кредит по весенней акции выдается в рублях на срок от 5 до 25 лет.
Альфа-Банк на первое место ставит комфорт клиента, поэтому старается освободить его от сбора большого числа документов. Так, например, если клиент получает зарплату на карту Альфа-Банка, то решение по кредиту он сможет получить всего лишь по двум документам: заявлению на кредит и копии паспорта! Одобрение кредита происходит сразу на все возможные сроки, что поможет вам выбрать для себя оптимальные условия.
Что еще важно, так это наличие у банка надежных и проверенных партнеров. Это агентства недвижимости, страховые и оценочные компании, которые помогут клиенту избежать ошибок на пути к приобретению недвижимости.
Удобно не только получать, но и погашать кредит. Банк бесплатно оформляет локальную карту доступа «Альфа-Ипотека», с помощью которой внести деньги можно через банкоматы с функцией приема наличных. Платеж зачисляется мгновенно. Досрочное погашение ипотеки возможно без каких-либо ограничений и без комиссий.
Альфа-Банк, признанный лидер технологий и клиентского сервиса на рынке России, гарантирует первоклассное обслуживание на протяжении всего срока кредитования. Клиенты, имеющие текущий или зарплатный счет в Альфа-Банке, могут погашать кредит со своего счета автоматически, в выбранную ежемесячную дату. Для этого достаточно в любом отделении Альфа-Банка оформить долговременное поручение либо настроить автоплатеж в системе «Альфа-Клик».
Команда Альфа-Банка верит, что отношения с банком должны быть предсказуемыми и прозрачными, поэтому даже сложные финансовые решения старается делать предельно понятными. Профессиональные консультанты и специалисты по заключению сделок с недвижимостью сопровождают каждого клиента на каждом этапе подготовки к сделке и всегда помогут с любыми вопросами после выдачи кредита.
Ипотека в Альфа-Банке - это быстро и просто.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Подробно о программах ипотечного кредитования Альфа-Банка можно узнать на сайте alfabank.ru, а также по телефону 8 800 200-00-35 (звонок бесплатный). Ген. лицензия банка России № 1326 от 5 марта 2012 года. ОАО «Альфа-Банк». Реклама.