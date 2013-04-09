Жительница Приморского края за шумную ночную жизнь пойдет под арест, если не заплатит 16 000 рублей штрафа

За нарушение тишины и покоя соседей в ночное время жительница Ханкайского района Приморского края была оштрафована на 500 руб. Наказание, которому подверглась любительница ночных увеселений, не возымело на нее никакого воздействия. Женщина не только не прекратила беспокоить соседей громкой музыкой, но так и не выплатила штраф в установленный законом срок.
Неплательщица неоднократно вызывалась на прием к судебному приставу-исполнителю, однако требования выплатить штраф игнорировала. По данному поводу был составлен административный протокол и направлен мировому судье. В соответствии со ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях решением суда сумма первоначального штрафа была удвоена. Однако и на этот раз несознательная гражданка весьма скептически отнеслась к последствиям неисполнения судебного решения.
На сегодняшний день в результате четырехкратного применения ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях ей надлежит выплатить уже 16 000 руб.
Более того, неуплата административного штрафа может повлечь за собой также и административный арест на срок до 15 суток. Следует добавить, что наказание в виде административного ареста не отменяет выплату ранее наложенного штрафа - таким образом, если суд примет решение приговорить жительницу Ханкайского района к административному аресту – штраф в 16 000 руб. должнику оплатить все-таки придется.
В целом, с начала года отделом судебных приставов по Ханкайскому району в отношении должников составлено 70 административных протокола по ч. 20.25 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
ZRPRESS.RU, Приморский край.