Жительница Приморского края за шумную ночную жизнь пойдет под арест, если не заплатит 16 000 рублей штрафа

За нарушение тишины и покоя соседей в ночное время жительница Ханкайского района Приморского края была оштрафована на 500 руб. Наказание, которому подверглась любительница ночных увеселений, не возымело на нее никакого воздействия. Женщина не только не прекратила беспокоить соседей громкой музыкой, но так и не выплатила штраф в установленный законом срок.