Дальневосточная авиакомпания пошла на взлет

Посмотрите, сегодня администрация на местах уже озабочена внутрикраевыми перевозками. Начинается активное обсуждение тех или иных вариантов участия на правах субъекта федерального округа в этом процессе. А это, как следствие, и проработка программы, и рассмотрение бюджета. Такая реорганизация, как правило, порождает и социальную напряженность. Мы с вами уже были свидетелями, когда коллектив авиакомпании «Владивосток Авиа» в процессе интеграции в группу «Аэрофлот» был сокращен более чем на 800 человек, многие из которых покинули Приморский край и Дальний Восток, переехав в центральные районы России. Процесс, как вы понимаете, идет не в ногу со стратегией развития Дальнего Востока, которая направлена прежде всего на удержание здесь высококвалифицированных специалистов.