Евгений ТИТОВ: Образ банкира, сидящего в конторе, уходит в прошлое

Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгений ТИТОВ подвел итоги первого года работы на Дальнем Востоке.
Насколько он был успешным, как банк №1 в России вписывает себя в планы развития региона? Об этом «ДК» беседовал с Евгением Титовым.
- Евгений Викторович, вы основную часть жизни провели на Северном Кавказе, работали в Северо-Кавказском банке Сбербанка России. Как вы восприняли Дальний Восток, можете ли сказать, что он стал вам близок?
- Если бы я сказал, что через год стал дальневосточником, это было бы, по меньшей мере, смешно. Нет, конечно же, но многое мне стало более понятным, а сам регион - теперь уже более близким. Перед тем, как приехать сюда, я побывал во многих субъектах Федерации, и мне казалось, что - Мурманск это или какой-то сибирский город - банковский бизнес везде похож: есть единые технологии, принципы управления. «Глубокое погружение» в специфику Дальнего Востока серьезно изменило парадигмы восприятия: территория с семичасовой разницей в коммуникациях с центральной частью России, высокой стоимостью логистики, энергетики, рабочих ресурсов и т. д., конечно же, требует от бизнеса больших усилий и затрат.
- С банковским бизнесом все так же?
- Характерная особенность регионального финансового рынка - у нас здесь очень плотная конкурентная среда, много сильных местных игроков, особенно в розничном бизнесе. И при этом сам рынок потребления финансовых услуг ограничен в силу малочисленности населения, клиенты очень требовательны, поэтому постоянно приходится быть в тонусе и динамично развиваться.
- Какие задачи перед вами ставили при назначении на должность председателя?
- Откровенно? Главная задача была - вывести Дальневосточный банк на первую позицию в корпоративном рейтинге Сбербанка России. Он основан на показателях эффективности бизнеса, динамике различных продуктов и позволяет сравнивать территориальные банки, работающие в разных условиях нашей огромной страны. По итогам 2011 года Дальневосточный банк занимал 14-е место - был четвертым с конца. Нам необходимо было обеспечить опережающие темпы роста бизнеса, повысить уровень рентабельности активов, добиться увеличения нашей доли рынка по кредитованию как в корпоративном сегменте, так и в рознице.
В январе я начал работать, а в феврале в Сбербанке стартовал проект «First», который позволял моделировать результат. Нам нужны были первые места. Признаюсь, погружение в этот проект шло сложно, ряд менеджеров считали его слишком амбициозным, я мучил персонал жесткими требованиями. Для достижения целей требовалось не только больше труда, но и больше креатива, принцип «бери больше - кидай дальше» не проходил.
- В чем этот креатив заключался? Что особого должен был сделать коллектив?
- Главное - ничего не выдумывать, а эффективно использовать опыт коллег и адаптировать его к нашим дальневосточным условиям. Такая практика позволила нам заранее увидеть и подводные камни, и возможные прорывные моменты.
- Итог работы вас устроил? Поставленные цели достигнуты?
- Наша доля по кредитованию населения в регионе составила 36%, корпоративных клиентов - 32%. Нам принадлежит 48% рынка привлеченных средств населения. На начало этого года граждане хранили у нас 205,85 млрд рублей - на 34 млрд больше, чем годом раньше. Кредитный портфель по малому бизнесу вырос в 1,5 раза: с 13 млрд руб. до 19 млрд руб. Инвестиционный портфель превысил 33,8 млрд руб. С этими показателями мы смогли выйти на первые позиции корпоративного рейтинга. Теперь нужно держать планку.
- Сбербанк - слишком влиятельный участник экономического развития страны, можно сказать, государство в государстве. Существует ли в банке №1 восточная политика?
- Тому пример наше участие в саммите стран АТЭС и проект «Офис будущего», который мы реализовали на площадке ДВФУ. Он небольшой по емкости - всего лишь один офис, интегрированный в кампус университета, но с точки зрения федеральных «ветров» - очень показательный: мы запустили во Владивостоке передовые технологии, которые есть в Корее, Японии и которых еще нет в Европе. Это не только наш любимый робот Сбербаша - мобильный платежный терминал, который ездил и встречал гостей, и при этом реально обслуживал пластиковую карту по бесконтактной технологии. Совместно с компанией IBM мы опробовали на этой площадке технологию анализа социальных сетей, которая дает возможность понимать настроения наших потенциальных клиентов, анализировать их потребности.
Теперь этот проект будет транслироваться по всей России, в Москве обустройство такого офиса выходит на финишную прямую. Это маленькая часть, как вы говорите, восточной политики, но очень важная - будущее за технологиями.
Конечно, для Сбербанка основная тема - это инвестиционная деятельность в регионе.
Мы сегодня не ограничены в ресурсах и можем участвовать в любых крупных проектах. Поскольку не связаны жесткой лимитной политикой, можем не дробить проекты, а вести их от начала до конца. Это, кстати, одно из наших конкурентных преимуществ. В портфеле Дальневосточного банка Сбербанка России кредиты на создание крупных промышленных предприятий, инфраструктурных объектов, больших торговых и досуговых комплексов, мы участники практически всех масштабных проектов.
Если говорить о геополитических задачах, а это в том числе и закрепление на Востоке страны постоянного населения, то Сберегательный банк вносит в их решение свой, считаю, весомый вклад. Мы кредитуем застройщиков жилья, помогаем им продавать квартиры с помощью наших ипотечных программ. Наши условия ипотеки наиболее лояльны и разнообразны, это позволяет вступать в нее широкому кругу граждан, в том числе молодежи. Свое жилье и хорошая работа - это главные условия для жизни в регионе.
У нас есть несколько социальных проектов, в которых мы участвовали на принципах государственно-частного партнерства. ГЧП позволяет строить не только производственные и инфраструктурные объекты, но и социальные. На Сахалине, к примеру, в сотрудничестве региональной администрации, строительной компании и банка уже построено 7 детских садов. Это та социальная инфраструктура, которая крайне необходима Дальнему Востоку, и мы будем развивать этот опыт.
Ну и, учитывая приграничное положение Дальнего Востока, я бы выделил большой арсенал инструментов для обслуживания внешнеторговой деятельности, которые предлагает Сбербанк. Мы здесь основной игрок. Гарантии Сбербанка, имеющего мировые рейтинги, открывают доступ к более дешевым ресурсам иностранных банков, обеспечивают дополнительную страховку предпринимательских рисков при сделках, удобные условия оплаты контрактов. Наиболее востребованы эти возможности банка в сотрудничестве с китайскими партнерами, меньше корейскими, японскими. Но, отмечу, объем сделок с использованием этих инструментов пока не отвечает тем задачам, которые стоят перед экономикой региона в целом. Чем прозрачнее будут компании и их сделки, тем быстрее мы разовьем эту сферу, что позволит региональной экономике дышать лучше.
- Какие, на ваш взгляд, особые условия необходимы для развития бизнеса на Дальнем Востоке? И какие инструменты готов для этого предложить ваш банк?
- При всей специфике Дальнего Востока для его развития, на мой взгляд, необходимо обеспечить реальную поддержку бизнесу со стороны властных структур, а банки подхватят эту инициативу, обеспечат простое финансирование для малого и среднего бизнеса, вплоть до стартапов, когда, к примеру, предприниматель покупает франшизу на то же кафе. В Сбербанке есть несколько скоринговых продуктов для малого и среднего бизнеса, среди которых наиболее популярный - кредит «Доверие». Кредитный портфель по этому предложению нашего банка за 2012 год вырос с 1,5 млрд до 4 млрд рублей.
Сейчас мы нацелены на проактивные позиции в наших проектах. Из чего эта идея выросла? Мы много знаем о клиентах, их планах, но наша проблема в том, что мы ждем, когда они сами придут и спросят: «Хотите поучаствовать в таком-то инвестпроекте?» А надо самим идти к предпринимателям с готовыми идеями, которые можно совместно реализовать.
Подобных предложений на рынке пока мало, но мы уже получили опыт такой работы на Сахалине. Недавно встречались с губернатором Амурской области и убедились, что власть заинтересована в инициативе, за которой следуют создание рабочих мест и увеличение доходной базы бюджета. Могут, к примеру, быть такие варианты: во время недавнего кризиса у компаний возникло немало незавершенных проектов в сфере недвижимости. Мы знаем команду, ее потенциал, можем структурировать сделку и сдвинуть замершую стройку с мертвой точки. И мы не изобретаем велосипед, это опыт многих мировых финансовых структур, которые сами выходят с таким предложением к клиентам.
- Вы замечены в том, что часто встречаетесь с губернаторами, подписываете какие-то соглашения с предпринимательским сообществом. Это желание использовать административный ресурс в своих целях? Нужен ли банкам сегодня вообще этот ресурс?
- Я не политик, и личный пиар мне не нужен, но есть корпоративные принципы, которые получили развитие с приходом в банк Германа ГРЕФА, и один из них - максимальная доступность руководителя. Образ банкира, сидящего в конторе, ушел в прошлое.
Из этого общения вырастают предложения рынку и территории. Сейчас рабочая группа в нашем банке занимается инвестпроектами, и мы видим хорошие перспективы для создания особых инновационных площадок и технопарков в Дальневосточном регионе. У каждой территории есть свои направления для формирования современных кластеров, специализированных на определенных производствах. Есть заинтересованность и бизнеса, и властных структур, чтобы такие точки роста появились, Сбербанк будет участвовать в них набором своих инструментов.
- Особые ожидания сегодня в отношении Приморского края, в который были вложены большие федеральные деньги. Как вы оцениваете активность приморского бизнеса?
- Он является основным драйвером развития. Наш приморский офис по объему бизнеса - это 50% всего Дальневосточного Сбербанка. В крае, действительно, очень высокая деловая активность и масса перспективных реальных проектов. Но здесь предстоит еще создать условия, чтобы проще было вести бизнес.
Приведу пример, в Приморском крае есть один крупный проект, который мы вместе с региональной властью пытаемся продвигать, обсуждаем его детали с федеральным центром. Нам говорят: «Не могут в Приморском крае быть арендные ставки такими же, как в Москве. Это нереально». Издалека трудно представить, что в Москве ставки формируются спросом, а на Дальнем Востоке - уровнем затрат. Базовые затраты на создание производства должны быть адекватными, тогда никого не нужно будет уговаривать заниматься бизнесом. Предприниматель сам придет в банк за кредитом.
- Вы являетесь одним из крупнейших работодателей. Много ли ваших сотрудников уезжает в центральную часть России?
- Сбербанк - это территория личностного роста. У нас коллектив более восьми тысяч человек, и практически каждый так или иначе учится, расширяя круг профессиональных компетенций. Это важнейшая часть нашей корпоративной культуры. Можно сказать, мы все, и я в том числе, постоянные студенты виртуальной школы Сбербанка, где в онлайн-доступе библиотека самых лучших книг, языковые курсы, профессиональные тренинги и т. д. Погружаясь в эту среду, человек понимает, что у него есть широкие возможности, чтобы планировать свою карьеру, но хочешь расти профессионально - учись. На Запад - в центр России, - конечно, кто-то перебирается, некоторые продолжают работать в нашей системе. Но, поверьте, и к нам едут профессионалы из других областей России, видя в регионе перспективы для карьерного роста и интересной работы.
Лариса ЛАРИНА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.