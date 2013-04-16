Евгений ТИТОВ: Образ банкира, сидящего в конторе, уходит в прошлое

- Сбербанк - это территория личностного роста. У нас коллектив более восьми тысяч человек, и практически каждый так или иначе учится, расширяя круг профессиональных компетенций. Это важнейшая часть нашей корпоративной культуры. Можно сказать, мы все, и я в том числе, постоянные студенты виртуальной школы Сбербанка, где в онлайн-доступе библиотека самых лучших книг, языковые курсы, профессиональные тренинги и т. д. Погружаясь в эту среду, человек понимает, что у него есть широкие возможности, чтобы планировать свою карьеру, но хочешь расти профессионально - учись. На Запад - в центр России, - конечно, кто-то перебирается, некоторые продолжают работать в нашей системе. Но, поверьте, и к нам едут профессионалы из других областей России, видя в регионе перспективы для карьерного роста и интересной работы.