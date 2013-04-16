Исторический капитал ВТБ

В отделении осталось 6 специалистов, руководитель и главный бухгалтер Татьяна ШУМИЛИНА. Галина Бурая посылает телеграмму в Москву с объяснением ситуации и с просьбой набрать людей. Там молчат. Она на свой страх и риск начинает набор. Но, мало того что всех специалистов разобрали коммерческие банки, все знали, что Внешэкономбанк умирает, и было мало желающих входить на, как казалось, тонущий корабль. Новых сотрудников пришлось набирать практически с улицы, опираясь только на профессиональное и, наверное, женское чутье руководителя, которая решала, кто имеет перспективы быстро постичь премудрости банковского дела, а кто нет. Кстати, в это время «с улицы», без опыта и знаний, но с большим интересом к делу, пришел в банк и Вячеслав ВОРОБЬЕВ, позже сменивший Галину Алексеевну на посту управляющего.