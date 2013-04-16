Порты Находки делают ставку на уголь

По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия спрос на уголь будет увеличиваться, причем как внутри России, так и на глобальных рынках, и, по оценкам Мирового энергетического агентства, уже в течение пяти лет может сравняться с мировым потреблением нефти. Причем повышение популярности угля будет наблюдаться во всем мире, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот факт может дать транспортно-логистической инфраструктуре Дальнего Востока, и в том числе портам Приморского края, хорошие шансы на развитие.