Алексей ИСАКОВ: Бизнес-Премия - площадка для привлечения инвестиций в Приморье

У целого ряда приморских компаний, которые также участвуют в Бизнес-Премии, есть все предпосылки для того, чтобы выйти с IPO на биржу и стать публичными! Но нужно понимать, что это серьезный шаг, требующий кредита доверия у частных инвесторов. Отчасти сегодня мы с вами участвуем и в этом процессе! Возможно, уже завтра мы увидим тех, кого сегодня выбираем в ключевых номинациях Бизнес-Премии, в одном ряду с лидерами фондового рынка, и это даст дополнительный импульс к развитию Приморья!