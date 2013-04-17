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Алексей ИСАКОВ: Бизнес-Премия - площадка для привлечения инвестиций в Приморье

17 апреля 2013, 22:34
Сейчас все говорят о привлечении инвестиций в регион. Но как это сделать без сильного, открытого, понятного каждому, социально ответственного бизнеса, которому доверяют местные жители?

Директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей ИСАКОВ:

- Сейчас все говорят о привлечении инвестиций в регион. Но как это сделать без сильного, открытого, понятного каждому, социально ответственного бизнеса, которому доверяют местные жители? Если о бизнесе ничего неизвестно, если его руководитель в тени, если бизнес не является социально ответственным - разве мы с вами будем инвестировать свои деньги в такой бизнес - наверное нет!

Так же думают и крупные инвесторы. Поэтому я верю, что Бизнес-Премия - это своего рода мостик к формированию позитивного имиджа региона. Кроме того, именно здесь идет формирование новых имен, которые несомненно принесут свою лепту в развитие Приморья.

Как представитель брокерского бизнеса хотел бы отметить, что в Приморье пока не так много компаний, привлекающих средства с фондового рынка. А это тоже колоссальная возможность привлечения дополнительных средств, которые можно и нужно использовать на развитие.

У целого ряда приморских компаний, которые также участвуют в Бизнес-Премии, есть все предпосылки для того, чтобы выйти с IPO на биржу и стать публичными! Но нужно понимать, что это серьезный шаг, требующий кредита доверия у частных инвесторов. Отчасти сегодня мы с вами участвуем и в этом процессе! Возможно, уже завтра мы увидим тех, кого сегодня выбираем в ключевых номинациях Бизнес-Премии, в одном ряду с лидерами фондового рынка, и это даст дополнительный импульс к развитию Приморья!

Голосуйте в финале!!

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