Банки будут делать ставки на заемщиков пенсионного возраста

Самыми выгодными и перспективными для банков заемщиками станут пенсионеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз», аналитики которого изучили платежное поведение российских граждан по разным возрастным группам. В настоящее время самой кредито-активной возрастной группой являются граждане от 25 до 34 лет. В этом возрастном сегменте кредитная история есть почти у 80% граждан. Однако заемщики этой же возрастной категории являются и наиболее необязательными, отмечают аналитики. 17% людей в возрастной группе 25-29 лет имеют плохую кредитную историю, так как допустили просрочку более 90 дней. В материалах исследования отмечается, что возможности для привлечения новых заемщиков в сегменте 25-39 лет практически исчерпаны, тогда как в старших возрастных группах доля новых клиентов может быть весьма высока. Граждане предпенсионного и пенсионного возраста наименее закредитованы - кредитная история есть у 51% граждан в возрасте 50-54 лет и менее чем у 50% населения старше 55 лет. По словам генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, сегмент людей предпенсионного и пенсионного возраста к тому же отличается кредитной сознательностью. Поэтому в скором времени с большой долей вероятности банки будут делать ставки на данную возрастную категорию и начнут развивать специальные программы для пенсионеров, отмечается в пресс-релизе БКИ «Эквифакс».