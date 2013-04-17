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Банки будут делать ставки на заемщиков пенсионного возраста

17 апреля 2013, 18:31
Самыми выгодными и перспективными для банков заемщиками станут пенсионеры.
Сюжет
В России

Самыми выгодными и перспективными для банков заемщиками станут пенсионеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз», аналитики которого изучили платежное поведение российских граждан по разным возрастным группам. В настоящее время самой кредито-активной возрастной группой являются граждане от 25 до 34 лет. В этом возрастном сегменте кредитная история есть почти у 80% граждан. Однако заемщики этой же возрастной категории являются и наиболее необязательными, отмечают аналитики. 17% людей в возрастной группе 25-29 лет имеют плохую кредитную историю, так как допустили просрочку более 90 дней. В материалах исследования отмечается, что возможности для привлечения новых заемщиков в сегменте 25-39 лет практически исчерпаны, тогда как в старших возрастных группах доля новых клиентов может быть весьма высока. Граждане предпенсионного и пенсионного возраста наименее закредитованы - кредитная история есть у 51% граждан в возрасте 50-54 лет и менее чем у 50% населения старше 55 лет. По словам генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, сегмент людей предпенсионного и пенсионного возраста к тому же отличается кредитной сознательностью. Поэтому в скором времени с большой долей вероятности банки будут делать ставки на данную возрастную категорию и начнут развивать специальные программы для пенсионеров, отмечается в пресс-релизе БКИ «Эквифакс».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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