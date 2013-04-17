Дальневосточному клиенту нужен универсальный банк

Традиционно в апрельском номере «ДК» подводит годовые итоги работы финансового сектора ДФО. По оценкам экспертов, 2012 год оказался более чем успешным для банковской системы страны. В 2012 году российские банки увеличили совокупный объем чистых активов почти на 18%, до 46,68 трлн рублей. Дальневосточный федеральный округ не отставал от положительной общероссийской динамики, а в некоторых показателях - даже опережал ее. Кредитная «эпидемия»
Так, например, по разным оценкам, рынок потребительского кредитования на Дальнем Востоке вырос на 47-48,8%, в то время как по стране прирост выданных физическим лицам кредитов составил около 40%. «Активнее рынка розничного кредитования Дальнего Востока развивался только рынок Северного Кавказа - 50%, - прокомментировал Андрей ЖАРСКИЙ, директор по развитию, организации продаж и обслуживанию Розничного Блока Дальневосточного Банка ОАО «Сбербанк России». - По территориям ДФО больше всего вырос рынок на Севере. Например, темп роста на Чукотке сложился на уровне 173%. Но, конечно, кредитов больше всего и по количеству, и по сумме выдано в Приморском крае - 72,8 тысячи кредитов на 21 млрд руб., - т. к. это самый густонаселенный регион Дальнего Востока».
Немаловажную роль в распределении наиболее и наименее активных в кредитном отношении регионов играла и ориентация того или иного банка. Так, НОМОС-РЕГИОБАНК по выдаче потребительских кредитов наибольшую активность показал в Хабаровском крае, т. к. здесь у банка традиционно более сильные позиции. При этом специалисты банка отметили также рост кредитования физических лиц и в других регионах присутствия - Приморском крае, Амурской области и ЕАО. А специалисты Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) зафиксировали наибольшее количество выданных кредитов в Амурской области, где традиционно лидируют по данному показателю, а наибольший объем - в Якутии, т. к. средняя сумма кредита в данном регионе выше.
В «видовой» разбивке кредитов физическим лицам первое место по приросту эксперты присуждают «пластиковым» займам, второе - кредитам наличными. Наименьший прирост в прошлом году наблюдался у POS-кредитов. Согласно исследованию агентства Frank Research Group (FRG), увеличение карточных кредитов и кредитов наличными составило 90% и 49,4% соответственно, в то время как объемы рынка POS выросли лишь на 18,1%.
Почему снизилась доля POS-кредито-вания? «Скорее всего, только потому, что другие виды кредитования растут более высокими темпами, население действительно все больше предпочитает осознанные заблаговременные решения относительно кредитования, - отметил Дмитрий ГРИДНЕВ, вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа. - POS-кредитованием мы не занимаемся. У нас подавляющая доля кредитных продуктов - кредиты наличными, которые получают сотрудники организаций-партнеров банка, большая часть из них - участники зарплатного проекта НОМОС-РЕГИОБАНКа. Также стоит отметить все большую популярность кредитных карт. Их предпочитают оформлять как раз в качестве запасного кошелька, вероятно, это тоже влияет на снижение использования клиентами POS-кредитов».
В числе причин снижения популярности товарного кредита эксперты называют и его «специфичность»: рынок POS-кредитования достаточно узкий, потому что, как правило, речь идет о небольших суммах. Кроме того, рост POS-кредитования напрямую связан с ростом продаж тех товаров, на приобретение которых выдаются кредиты (например, бытовая техника и электроника, шубы, мебель и т. д.), а эксперты пока не видят предпосылок роста продаж в этих сегментах более чем на 10%.
«Если говорить об общей цифре, то существует большое количество клиентов, которые пользуются данным видом кредитования. В рублевом же эквиваленте это не такой интересный рынок для банков, поэтому естественно, что наступает предел, когда он дальше увеличиваться не может, происходит насыщение. В то же время мы наблюдаем замещение тех же самых POS-кредитов кредитными картами, когда клиент, получив ее, может рассчитываться в магазинах, в том числе и за те товары, которые обычно люди покупают, используя POS-кредиты. Рынок этот ни в коем случае не затухает, займов данного вида ежемесячно выдается достаточно много, но так как суммы небольшие, создается впечатление, что его доля снижается. Чем крупнее город, тем, естественно, больше спрос на кредитные карты, автокредиты, ипотеку и POS-кредиты, а в малых населенных пунктах - на обычные денежные кредиты, ну и POS-кредитование», - объяснил Алексей НЕПОМНЯЩИЙ, заместитель председателя правления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
Вместе с ростом объемов «карточных» и наличных кредитов отмечается и некоторое ухудшение качества их обслуживания. По данным ЦБ, за год задолженность россиян перед банками выросла на 40%, до 7,7 трлн рублей, а необеспеченные кредиты - на 60%. Вместе с тем банкиры оптимистично относятся к данным показателям, хотя, возможно, это касается только тех кредитных организаций, которые подходили к оценке заемщиков консервативно.
«Действительно, мы замечаем небольшое ухудшение качества обслуживания кредитов, - согласен Алексей Непомнящий. - В целом по рынку оно падает гораздо быстрее, чем в нашем банке. Дело в том, что мы очень консервативно подходим к вопросу управления риском по потребительским кредитам. Тем не менее наблюдается снижение качества, но это в основном связано с тем, что клиенты недооценивают свои финансовые возможности, берут заем в разных банках, которые не всегда ответственно подходят к проверке информации для его выдачи. Хотя бюро кредитных историй работает уже достаточно эффективно, есть еще ситуации, когда банк не может знать, что у клиента есть дополнительные кредиты, по которым он платит. Что касается регионов - более негативная ситуация по погашению наблюдается в крупных городах, если брать ДВ - это, как правило, Хабаровск и Владивосток. Данный факт связан с тем, что чем крупнее город, тем население менее ответственно подходит к обслуживанию своих кредитных обязательств, чем меньше населенный пункт, тем ситуация с погашением кредитов лучше». Сберегательные настроения
Прошедший год по праву может считаться «праздником для вкладчиков», особенно его последняя декада. Соответственно, неплохие результаты на выходе получили и сами банкиры. За год объем привлеченных средств в региональных банках увеличился на 64,1 млрд рублей, или на 23,5%: с 208,7 до 272,8 млрд рублей, сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
«Рынок привлеченных средств физических лиц ДФО на протяжении последних трех лет стабильно прирастает на 20%. Это не самый высокий рост, практически средний по стране. Даже у наших ближайших соседей - Забайкалья и Восточной Сибири - этот рынок в прошлом году вырос на 24%, а лидером была территория средней полосы России - 28%. Меньше всего рост ставок сказался на Москве - всего 17%. Дальний Восток всегда был «источником ресурсов». Независимо от процентной ставки наши граждане накапливают деньги для отпусков, для покупки недвижимости, и лучше всего это делать в банке», - прокомментировал Андрей Жарский.
Согласно обзору рынка вкладов физических лиц Дальневосточного федерального округа за четвертый квартал 2012 года, подготовленному АСВ, первое место по объему привлеченных банками средств занимают банки Амурской области, 68,9%, или 187,9 млрд рублей, что составляет две третьих всех депозитов региона. Это объяснимо - здесь зарегистрированы два крупнейших региональных банка, чья деятельность давно перешагнула пределы ДФО. На втором месте - пять банков Приморского края, доля аккумулированных в них вкладов составляет 16,8%, или 45,7 млрд рублей, от общего объема. Третье место распределилось между банками четырех субъектов ДФО: Хабаровский край - 4,8%, или 13 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) - 4,6%, или 12,5 млрд рублей, Камчатский край - 2,9%, 8 млрд рублей, и Сахалинская область - 2%, или 5,7 млрд рублей.
Процентные ставки по вкладам физических лиц в течение всего года находились на высоком уровне, а к концу года достигли своего пика. Также в последнем квартале 2012 года расширилось и разнообразие депозитной линейки, связанное с введением банками новогодних и сезонных предложений. «Спрос на депозиты по рынку в связи с традиционной сезонностью обычно возрастает к концу года, когда происходит выплата бонусов, - объяснил Андрей ПОЧЕСНЕВ, директор Сибирского филиала ЗАО «Райффайзенбанк». - Поэтому к концу года во многих банках в продуктовой линейке депозитов появляются сезонные депозиты с повышенными процентными ставками. Срок действия таких депозитов, как правило, заканчивается в январе-феврале следующего года».
Помимо того, повышение ставок по депозитам в прошлом году было связано с изменением ситуации с ликвидностью, потому и большинство игроков рынка вынуждены были привлекать ресурсы по большей цене. В структуре привлеченных дальневосточными банками вкладов на протяжении всего года традиционно превалировал российский рубль. В разрезе субъектов ДФО на 1 января 2013 года доля депозитов в иностранной валюте различается по регионам, но несущественно: от 5,6% (0,7 млрд рублей) в Республике Саха (Якутия) до 11,6% (4,9 млрд рублей) в Приморском крае.
«Наиболее популярными на сегодняшний день, как, собственно, и всегда, были и остаются вклады в рублях, - отметил Дмитрий Гриднев. - В процентном выражении ситуацию по вкладам в нашем банке можно отразить следующим образом: рублевые вклады составляют - 88% от общего количества открытых вкладов за 2012 год. Остальную часть делят между собой вклады в долларах США (9%), в японских иенах (1%) и евро (2%)». Гонка за бизнесом
Увеличить объем и количество выданных кредитов юридическим лицам в прошлом году удалось всем банкам, которые опросил «ДК», причем в некоторых случаях рост достигал 50%. Как поясняют банкиры, причин столь успешных показателей может быть несколько - от удачно подобранной политики банка до «фактора законопроектов».
«Подводя итоги 2012 года, можно сделать вывод об успешности стратегии Сбербанка, направленной на развитие сотрудничества с клиентами каждого сегмента: от малых предприятий до крупнейших, - отметил заместитель начальника Управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Андрей БЕДНАРСКИЙ. - Именно за счет применения клиентоориентированного подхода в своей деятельности, выявления потребностей бизнеса и максимального их удовлетворения с использованием современных банковских технологий Сбербанком достигнуто увеличение кредитного портфеля малого бизнеса на 47% за истекший год. Особенно успешно в 2012 году развивалось кредитование наших клиентов на основе скорринговых технологий, позволяющих сократить сроки рассмотрения кредитных заявок до 3-х дней».
Дальневосточный филиал Росбанка в 2012 году также показал лучшие результаты в продаже кредитов малому и среднему бизнесу в сети. Как сообщили в Росбанке, лидером на Дальнем Востоке по выдаче кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса, как по количеству, так и по объемам стало Приморье, незначительно опередив Хабаровский край и Амурскую область. Связано это с большей емкостью рынка и наличием достаточно широкой сети, позволяющей охватить максимальное число клиентов, отметили эксперты.
По наблюдениям федеральных банков, в сфере кредитования малого и среднего бизнеса им составляют значительную конкуренцию региональные банки. И в первую очередь это связано со скоростью принятия решений и более гибким подходом к рассмотрению кредита, что иногда не могут позволить себе «федералы». К слову, усиление конкуренции в сфере кредитования юридических лиц - общероссийская тенденция, связанная с ростом рынка.
«Клиенты-предприниматели становятся грамотнее в сфере финансов, их интересует все более широкий спектр банковских услуг и альтернатив для развития бизнеса, - рассказал региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.
- Сейчас хорошо прослеживается общая тенденция в секторе кредитования бизнеса, направленная на стандартизацию процессов и упрощение процедур принятия решений. Вместе с этим в работе со средним бизнесом акцент делается на выработку индивидуальных, гибких, точечных подходов. Все это связано с растущими требованиями клиентов и конкуренцией на рынке. Кроме того, нередко банки предлагают уникальные, нестандартные продукты».
Усиление конкуренции в минувшем году отмечает и вице-президент, директор офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа во Владивостоке Владислав ГРЕБЕНЮК. «Кредитовать действительно быстро научились за прошедший год многие банки, - продолжил он. - Однако свой рынок мы определяем в сложноструктурированных сделках - там, где клиенту нужны не только денежные средства, но и в равной степени аналитический и правовой консалтинг. Это сделки по приобретению объектов недвижимости, действующих бизнесов, иные инвестиционные цели. Эта стратегия опробована в 2012 году - она дает интересные результаты - в текущем году мы планируем ее развивать». В «универмаг» за деньгами
Изменение подходов к любым клиентам, будь то физическое или юридическое лицо, - еще одна тенденция ушедшего года. В последние годы появилось много новых предложений и программ. Но основные изменения, конечно, коснулись качества обслуживания. Банки сейчас переходят на европейский уровень сервиса и активно внедряют системы дистанционного обслуживания, при этом не забывая развивать филиальную сеть. В итоге появляются «гиганты», готовые охватить весь спектр финансовых услуг от выдачи пластиковой карточки до личного финансового планирования.
«Все финансовые услуги тесно связаны между собой, - отметил Виктор СМИРНОВ, заместитель начальника Управления методологии бизнес-процессов и продаж ВТБ24. - Ведь деньги нужны клиенту от банка для приобретения чего-то крупного. А это что-то, как правило, нуждается в страховании. Сбережения и активы нуждаются в управлении. Для получения страховой выплаты нужна либо касса, либо банковская карта. Этот список взаимосвязей можно продолжать и продолжать».
Финансовые институты аккумулируют все возможные функции и денежные потоки, осваивают все новые ниши на финансовом рынке страны. Это объяснимо: в современном мире высока конкуренция из-за ограниченного объема ресурсов. Без сомнений можно сказать, что банки стремятся стать универсальными финансовыми посредниками и помощниками не только для населения, но и для бизнеса всех уровней.
«Уверенность в стабильности и надежности банка связана, в том числе, и с его универсальностью, ведь, работая в разных секторах финансового рынка, можно успешно диверсифицировать риски и получать постоянный доход. Кроме того, универсальный банк может предоставить своему клиенту полный перечень современных и эффективных продуктов, упростив процедуру взаимодействия. Время остается самым дорогим ресурсом, поэтому современные люди отдают предпочтение универсальным пакетным предложениям, чтобы сократить количество посещений банка, а иной раз и вообще не выходить из дома и совершать все операции с помощью онлайн-сервисов», - резюмировал Сергей Белавин.
Клиенту удобнее и, как правило, выгоднее сделать весь комплекс операций в одном месте, в одном офисе «финансового универмага». Конечно, только если все процессы там отлажены, финансовые продукты удачно спакетированы, отделения сети комфортны и расположены где надо, а через Интернет или телефон можно совершить 75% всех типов сервисных операций не выходя из дома.
К сожалению, это не всегда так, заметил Виктор Симонов. «За объединениями и укрупнениями финансовых институтов стоит огромная работа по объединению или совмещению ИТ-платформ, совмещению и пакетированию продуктов из различных линеек, объединению больших коллективов людей, - объяснил он. - И эта работа не может быть проведена качественно в одночасье. На нее требуется определенное время. Поэтому очевидно, что на рынке еще долго будут оставаться ниши для кэптивных, бутиковых и монолайнеровых финансовых компаний, способных иногда более качественно удовлетворить разовый, точечный запрос клиента».
Анна РЫКОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.
Рейтинг банков по депозитам физлиц на 1 января 2013 года по версии РБК