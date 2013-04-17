Дальневосточному клиенту нужен универсальный банк

«Действительно, мы замечаем небольшое ухудшение качества обслуживания кредитов, - согласен Алексей Непомнящий. - В целом по рынку оно падает гораздо быстрее, чем в нашем банке. Дело в том, что мы очень консервативно подходим к вопросу управления риском по потребительским кредитам. Тем не менее наблюдается снижение качества, но это в основном связано с тем, что клиенты недооценивают свои финансовые возможности, берут заем в разных банках, которые не всегда ответственно подходят к проверке информации для его выдачи. Хотя бюро кредитных историй работает уже достаточно эффективно, есть еще ситуации, когда банк не может знать, что у клиента есть дополнительные кредиты, по которым он платит. Что касается регионов - более негативная ситуация по погашению наблюдается в крупных городах, если брать ДВ - это, как правило, Хабаровск и Владивосток. Данный факт связан с тем, что чем крупнее город, тем население менее ответственно подходит к обслуживанию своих кредитных обязательств, чем меньше населенный пункт, тем ситуация с погашением кредитов лучше». Сберегательные настроения