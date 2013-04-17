Директора Владивостокского ГУМа останутся без вознаграждения

Совет директоров ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2012 года 5 млн 751,950 тыс. рублей, что составляет 50% от чистой прибыли за год. Это в 2,3 раза превышает дивиденды за 2011 год. Правда, и чистая прибыль в том году составила 16,765 млн рублей.

Сюжет Владивосток