Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность создания особой экономической зоны в портах Приморья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития РФ и администрации Приморского края рассмотреть возможность создания особой экономической зоны портового типа в портах Восточный и Троица в Приморье.
«Минэкономразвития России совместно с администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны портового типа в портах Восточный и в бухте Троица», - говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ. Соответствующее распоряжение было дано по итогам заседания Госкомиссии по развитию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.
Напомним, что ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с Председателем Комитета по национальной политике Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжон Хуном заявил, что Приморье планирует подать заявку в Минэкономразвития России на создание двух портовых особых экономических зон.
«Порты Троица и Восточный - российские ворота в Азию, открывающие транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Предполагается, что в ОЭЗ будут функционировать свободные «бондовые» склады, предприятия по переработке и сборке продукции, развиваться перегрузочные контейнерные комплексы. Они позволят привлечь транзит китайских грузов, переориентировать импорт товаров на Дальний Восток через порты Приморского края», - считает Владимир Миклушевский.
Создание в регионе свободных экономических портовых зон позволит стимулировать развитие транспортно-логистического комплекса Приморья, значительно расширить каналы экспорта и импорта, используя весь потенциал транзитных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
Напомним, Приморский край в рамках реализации Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» получит самое масштабное финансирование из всех регионов, включенных в программу. Общий объем средств составит 1,378 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем было выделено на подготовку к проведению саммита АТЭС-2012.
На эти средства в регионе будет реализовано 88 проектов. Среди них - модернизация портов, реконструкция и строительство автомобильных и железных дорог, строительство крупных промышленных объектов, развитие социальной инфраструктуры и другие.
ZRPRESS.RU, Владивосток.