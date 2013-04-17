Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность создания особой экономической зоны в портах Приморья

Напомним, Приморский край в рамках реализации Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» получит самое масштабное финансирование из всех регионов, включенных в программу. Общий объем средств составит 1,378 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем было выделено на подготовку к проведению саммита АТЭС-2012.