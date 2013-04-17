zr.media
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность создания особой экономической зоны в портах Приморья

17 апреля 2013, 15:35
Соответствующее распоряжение было дано по итогам заседания Госкомиссии по развитию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития РФ и администрации Приморского края рассмотреть возможность создания особой экономической зоны портового типа в портах Восточный и Троица в Приморье.

«Минэкономразвития России совместно с администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны портового типа в портах Восточный и в бухте Троица», - говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ. Соответствующее распоряжение было дано по итогам заседания Госкомиссии по развитию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Напомним, что ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с Председателем Комитета по национальной политике Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжон Хуном заявил, что Приморье планирует подать заявку в Минэкономразвития России на создание двух портовых особых экономических зон.

«Порты Троица и Восточный - российские ворота в Азию, открывающие транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Предполагается, что в ОЭЗ будут функционировать свободные «бондовые» склады, предприятия по переработке и сборке продукции, развиваться перегрузочные контейнерные комплексы. Они позволят привлечь транзит китайских грузов, переориентировать импорт товаров на Дальний Восток через порты Приморского края», - считает Владимир Миклушевский.

Создание в регионе свободных экономических портовых зон позволит стимулировать развитие транспортно-логистического комплекса Приморья, значительно расширить каналы экспорта и импорта, используя весь потенциал транзитных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Напомним, Приморский край в рамках реализации Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» получит самое масштабное финансирование из всех регионов, включенных в программу. Общий объем средств составит 1,378 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем было выделено на подготовку к проведению саммита АТЭС-2012.

На эти средства в регионе будет реализовано 88 проектов. Среди них - модернизация портов, реконструкция и строительство автомобильных и железных дорог, строительство крупных промышленных объектов, развитие социальной инфраструктуры и другие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Департамент экономики#Строительство и ремонт скважин – 2017#Экономика#Строительство и ремонт скважин#Госпрограмма#Строительство#Сетевая инфраструктура#Николай Медведев#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Дмитрий Медведев#Транснефть-Логистика#Строительство дорог#Саммит АТЭС#Департамент строительства ХМАО#Креативная экономика#Начало строительства#Рост экономики#Сырьевая экономика#АТР#Страны АТР#Инфраструктура#Долевое строительство#Экономика России#Дизайн и строительство выставочных стендов#Строительство Северного потока#Строительство скважин#Белый медведь#Медведев#Строительство стендов для выставок#Александр Медведев#Главное Управление капитального строительства Тюменской области#Цифровая экономика#Нефтегазовый сектор экономики в мире#ВИС Инфраструктура#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»#Строительства и эксплуатации инфраструктуры#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56