До 50% предприятий ресурсного комплекса ДФО работают в теневом секторе

- Природные ресурсы - это база для развития региона, а не только для развития предприятий. Не могут сегодня ресурсы работать только во благо тех, кто их заготавливает, добывает и использует, - объявляет свою позицию Виктор Ишаев. - Если у кого-то не получается работать с отдачей для всех, пусть не занимается этим. Пусть тогда ресурсы лучше сохранятся для будущих поколений, которые смогут ими правильно распорядиться.