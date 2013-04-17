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Домработница - верная помощница в делах домашних

17 апреля 2013, 17:31
В середине 20 века, после озвучивания революционных идей о равноправии женщин, стало зазорно привлекать к помощи по дому профессиональных домработниц.
Сюжет
В России

В середине 20 века, после озвучивания революционных идей о равноправии женщин, стало зазорно привлекать к помощи по дому профессиональных домработниц. Забота о детях, работа, бытовые дела – все это легко на плечи женщин. И справиться с этим оказалось не так просто, как хотелось бы.

Ведь воспитывать детей, продвигаться по карьерной лестнице, поддерживать дом в чистоте, готовить еду и выполнять другие обязанности очень сложно. На все банально не хватает времени. К счастью сегодня ситуация изменилась и помощь домработницы не считается чем-то неправильным. Напротив, присутствие в доме человека, который возьмет на себя бытовые дела позволяет освободить время на детей и приятные занятия.

Для подбора домработницы удобнее и проще всего обратиться на сайт http://pomogatel.ru/domrabotnica/. Здесь собраны лучшие предложения от прекрасных домработниц с большим опытом работы. В свободное время вы спокойно можете ознакомиться со всеми резюме и подобрать человека, который устроит вас по всем параметрам. Вы самостоятельно определите, сколько раз домработница должна приходить и что именно делать. Также вы можете выбрать человека с подходящей для вас оплатой труда.

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