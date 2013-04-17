Есть ли у местного самоуправления в России перспективы развития

С моей точки зрения, сохранить на любой территории России баланс интересов, мир и дружбу может только гражданское общество. Но формируется оно у нас в России очень медленно. Представители органов власти, интеллигенция, активные люди, которые верят и думают о будущем России, должны показывать пример, как людям разных национальностей можно уживаться на одной территории. При этом даже если есть элементы конкуренции, то их можно сделать здоровыми. Тогда будет сохранен баланс интересов. Это как процесс воспитания ребенка. Если его постоянно ругать, ничего хорошего в будущем не жди.