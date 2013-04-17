Есть ли у местного самоуправления в России перспективы развития

Накануне Дня местного самоуправления на вопросы «ЗР» ответил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Михаил Веселов
Президент России Владимир ПУТИН летом прошлого года подписал Указ об учреждении Дня местного самоуправления. Новый праздник будет отмечаться 21 апреля. По случаю предстоящего праздника о проблемах местного самоуправления обозреватель «ЗР» Олег ЖУНУСОВ беседует с председателем комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Михаилом ВЕСЕЛОВЫМ.
- Президент летом прошлого года учредил День местного самоуправления, подобрав для его празднования 21 апреля. На ваш взгляд, в чем главное предназначение местного самоуправления в целом и для России в частности?
- Дату подобрала история, когда 21 апреля 1785 года изданием Жалованной грамоты городам было положено начало российскому законодательству о местном самоуправлении.
При этом неоспоримо, что местное самоуправление как раз и есть демократия. То, к чему мы стремимся, ради чего 20 лет назад поменяли общественный строй. От того, как мы научимся управлять своей территорией, на которой живем, зависит и наше, и будущее наших детей.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить своих коллег-депутатов, работников администрации города, да и жителей с новым замечательным праздником!
- Праздник - это конечно, замечательно. Только вот эксперты бьют тревогу, что полномочия местного самоуправления последовательно урезаются последние лет 10. Например, еще в 2003 году был принят новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», загоняющий местное самоуправление в жесткие рамки. Например, в нем оказалась такая запись: «На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования». Сократив число освобожденных депутатов, тем самым сократили число работающих на профессиональной основе. В думе всего трое депутатов – спикер, ее заместитель и еще один депутат - работают на постоянной основе. По-моему, депутатский контроль стал фактически номинальным. Разве не так?
- Когда действующие депутаты были кандидатами, они прекрасно понимали, на каких условиях будут работать. Никто не знал, кто попадет в 10%, получающих зарплату в думе. Я даже не задавался вопросом - почему 10% получают зарплату. Есть закон, и его надо выполнять. Я постараюсь на своем примере нарисовать алгоритм работы депутата на неосвобожденной основе. За счет уплотнения всего и вся удается успеть многое. В том числе и поработать на территории.
Я хоть и прошел по партийному списку, регулярно встречаюсь со своими избирателями на Змеинке, веду приемы в приемной лидера партии. И надеюсь, качество работы от этого не страдает. Наоборот - по мере накопления практического опыта мне со временем удастся лучше работать как по основному месту работы, так и здесь, в думе.
- Контроль исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения вменен законом в обязанности представительного органа. А какие конкретно для этого есть рычаги и механизмы у думы Владивостока?
- Существует несколько механизмов. В первую очередь, это отчеты должностных лиц администрации города на сессиях думы и на заседаниях профильных комитетов. Кроме того, проводим публичные слушания, на которых работники мэрии делают доклады.
Самая активная фаза - рассмотрение проекта бюджета на следующий год. В ходе процесса ведется детальная проработка, которая позволяет потом контролировать все действия администрации. Плюс мы работаем со Счетной палатой, которая контролирует работу администрации города и о своих выводах докладывает депутатам.
- В европейских странах у муниципалитета остается порядка 50% собираемых на территории налогов, а в России - около 18%. При такой политике муниципалитеты в подавляющем большинстве своем дотационные. Причем искусственно. Вот, например, ремонт дорог является вопросом местного значения. В то же время дорожные налоги уходят вверх и возвращаются в очень урезанном виде. Неудивительно, что муниципалитетам не хватает средств, и они оказались от вертикали власти. Таким образом, фактически они лишены самостоятельности. Может быть, надо поставить вопрос об увеличении доли местного самоуправления в распределении собираемых налогов, чтобы муниципалитеты обрели реальную самостоятельность?
- Обязательно нужно. И президент этот разговор уже начал. Нет только конкретных цифр. Я бы согласился с европейским вариантом оставлять для местного самоуправления 50% от собираемых налогов. И даже в рамках дискуссии предложил бы рассмотреть цифру в 75%.
Ведь и дороги, и ЖКХ - это практически жизнеобеспечение территории, за которое отвечает и администрация муниципалитета, и депутаты. Готова ли власть всех уровней к пересмотру? Надеюсь, готова. Есть ли политическая воля? Посмотрим. Во всяком случае, еще в прошлом году президент об этом говорил.
Тогда с мест не будут звучать фразы, что не хватает денег. Мы шли на выборы от партии «Единая Россия» с программой «Комфортный город», и мы ее будем реализовывать. Она же, кстати, станет основой для кандидата в мэры от нашей партии.
- Избрание депутатов думы Владивостока проходит по смешанной системе. То есть половина депутатов органа местного самоуправления привязана не к интересам конкретных избирателей своего округа, а к партийным интересам. Как вы полагаете, разве это не противоречит духу местного самоуправления?
- Смешанная система ни в коей мере не противоречит принципам местного самоуправления. Ведь избираются конкретные люди, а не обезличенный список. Более того, «списочники» на последних выборах были привязаны к конкретным округам и шли с кандидатами-одномандатниками как тандемы.
- Вакансии в ЖКХ активно закрываются с помощью мигрантов. Это понятно - коренное население не хочет идти на грязную и малооплачиваемую работу. Однако миграция больших групп иноязычного населения, исповедующих другие религиозные и нравственные ценности, а также иную бытовую культуру общежития, вызывает все возрастающую нетерпимость на национальной и религиозной почве во Владивостоке. Не пора ли, на ваш взгляд, местной власти заняться этой проблемой?
- Вопрос очень интересный и злободневный. Однозначного рецепта нет. Но власть уже занимается этим вопросом. Через законодательство закреплены требования к мигрантам.
С моей точки зрения, сохранить на любой территории России баланс интересов, мир и дружбу может только гражданское общество. Но формируется оно у нас в России очень медленно. Представители органов власти, интеллигенция, активные люди, которые верят и думают о будущем России, должны показывать пример, как людям разных национальностей можно уживаться на одной территории. При этом даже если есть элементы конкуренции, то их можно сделать здоровыми. Тогда будет сохранен баланс интересов. Это как процесс воспитания ребенка. Если его постоянно ругать, ничего хорошего в будущем не жди.
- Владивосток может гордиться тем, что, обогнав Москву и Питер, стал самым автомобильным городом России. Обратная сторона медали – растущие в городе автомобильные пробки. Городские власти обещали построить парковки. И, как мы знаем, получили под них земельные участки. Однако частные инвесторы не решились вложить средства в строительство парковок, и проект заглох. Но проблема-то лишь становится острее. Может быть, все-таки, пусть не полтора десятка, как планировалось, а хотя бы 2-3 парковки в центре города построить на бюджетные средства?
- Меня как жителя и депутата совершенно не устраивает качество движения. Долю проблем создают, конечно, водители. Но и власть должна заняться решением проблемы. Я вышел с инициативой рассмотреть на Градостроительном совете новый проект по строительству целой сети парковок по принципиально иной, чем у мэрии, технологии. Те, что я предлагаю, легко возводимы, для них не нужно переносить сети, они относительно недорого строят. При этом мы настаиваем на заключении Градостроительного совета, который уже несколько лет действует при администрации города.
Давайте подождем, что скажут эксперты. Но могу заверить, что под этот проект уже есть инвесторы, которые готовы построить в целом по городу механизированные парковки на 10 тысяч машиномест. Со дня на день ждем, когда будут определены день и место заседания Градостроительного совета.
- На ваш взгляд, есть ли у местного самоуправления в России перспективы развития и если есть, то какие?
- Конечно, есть, и будущее зависит только от нас самих. Мы, члены думы от партии «Единая Россия», хотим создать условия для комфортной жизни. Нас ждет трудный путь, но его надо пройти ради наших детей и нашей великой России в целом.
Олег ЖУНУСОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.