Градосовет Владивостока отправил на доработку "сырые" проекты

Для кого-то представлялось, что достаточно было бы просто хорошо отремонтировать этот комплекс и оставить в традиционном виде как здание-памятник. Для других представлялось спорным увеличение объема здания и его высотности, при которых как-то снижается значение исторической доминанты - лютеранской кирхи, комплекса бывшего ДВГТУ, соседнего жилого здания и Матросского клуба на другой стороне ул. Светланской. Притом, что было найдено интересное решение по парковкам, оно не устраняло дефицита стояночных мест, и для решения проблемы предлагалось даже подумать: не разместить ли хорошую муниципальную многоуровневую стоянку в сквере при упомянутом клубе. И снова прозвучало, что неплохо бы к реконструкции этого здания тоже подтянуть «конкурс архитекторов».