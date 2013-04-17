Хабаровск подбирает стеклотару

ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» намерено в третьем квартале 2014 года ввести в Хабаровске Дальневосточный стеклотарный завод, сообщил «Интерфаксу» глава компании Александр МОЩИЦКИЙ после подписания соглашения об экологическом сотрудничестве с ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и правительством Хабаровского края.
«В строительство завода в Хабаровске будет вложено порядка 3,5 млрд рублей», - сказал он. Подписавший экологическое соглашение глава «Балтики» Исаак ШЕПС отметил, что компания готова приобретать до 40% продукции будущего завода стеклотары. По словам Александра Мощицкого, это является гарантией успешного развития нового предприятия.
«Мы давние партнеры с компанией «Балтика». Производим все типы стеклотары, которые они используют. Уже есть договоренности и с другими производителями напитков в регионе», - отметил Александр Мощицкий. Основные капвложения в проект составят примерно 82 млн евро, из них 38,7 млн евро - стоимость оборудования.
Для реализации проекта будут использоваться как собственные средства компании, так и заемные. Новое производство разместится ориентировочно в Южной промзоне Хабаровска. Завод будет выпускать стеклянную тару по технологии PB, PBB, NNPB трех оттенков: бесцветную, зеленую и коричневую. Потребность региона в продукции нового предприятия, по предварительным оценкам, составляет 431 млн бутылок в год.
В декабре 2011 года хабаровская краевая дума утвердила госгарантию в размере 3,3 млрд рублей на строительство Дальневосточного стеклотарного завода.
Завод позволит обеспечить снижение цен на продукцию местных производителей консервной плодовоовощной и пивоваренной продукции за счет уменьшения транспортных расходов на доставку стеклотары из западных регионов страны.
ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» имеет заводы по производству стеклотары в городах Орехово-Зуево, Йошкар-Ола и в Спирово (Тверская область).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.