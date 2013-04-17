Хабаровск подбирает стеклотару

Для реализации проекта будут использоваться как собственные средства компании, так и заемные. Новое производство разместится ориентировочно в Южной промзоне Хабаровска. Завод будет выпускать стеклянную тару по технологии PB, PBB, NNPB трех оттенков: бесцветную, зеленую и коричневую. Потребность региона в продукции нового предприятия, по предварительным оценкам, составляет 431 млн бутылок в год.