Хабаровск ждет большую воду

Строительство 2-й, 3-й и 4-й секций первой очереди Тунгусского водозабора будет закончено в декабре 2013 года. Выход водозабора на полную мощность в 106 тыс. кубометров воды в сутки запланирован на 2014 год. Вода из подземного водозабора станет доступна жителям пос. Березовка, микрорайонов Овощесовхоз, Большая-Вяземская, Авиагородок, сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска со ссылкой на МУП «Водоканал».