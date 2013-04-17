Хабаровский нефтеперерабатывающий завод признан победителем XIII краевого конкурса в области качества

ХНПЗ признан победителем XIII краевого конкурса в области качества. В прежние годы предприятие уже дважды становилось лучшим в этом состязании.
В конкурсе, который проводит правительство Хабаровского края, участвуют организации различных форм собственности, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг. Хабаровскому НПЗ досталась победа в номинации «Производство непродовольственной продукции». Для оценки сильных и слабых сторон конкурсантов приглашаются независимые эксперты. Выбирая лучших, они изучают такие характеристики предприятия, как материальные и финансовые ресурсы, развитие и обучение персонала, использование новых технологий, удовлетворенность потребителей продукцией или услугами и многие другие.
Стоит отметить, что вместе с качественными растут и количественные показатели работы предприятия. В первом квартале 2013 года Хабаровский НПЗ переработал 1 050 тыс. тонн нефти (на 14,9% больше, чем за такой же период прошлого года) и произвел 1 021 тыс. тонн нефтепродуктов (+17,7%).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.