zr.media
ГлавноеВсе новости

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод признан победителем XIII краевого конкурса в области качества

17 апреля 2013, 23:40
ХНПЗ признан победителем XIII краевого конкурса в области качества. В прежние годы предприятие уже дважды становилось лучшим в этом состязании.

ХНПЗ признан победителем XIII краевого конкурса в области качества. В прежние годы предприятие уже дважды становилось лучшим в этом состязании.

В конкурсе, который проводит правительство Хабаровского края, участвуют организации различных форм собственности, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг. Хабаровскому НПЗ досталась победа в номинации «Производство непродовольственной продукции». Для оценки сильных и слабых сторон конкурсантов приглашаются независимые эксперты. Выбирая лучших, они изучают такие характеристики предприятия, как материальные и финансовые ресурсы, развитие и обучение персонала, использование новых технологий, удовлетворенность потребителей продукцией или услугами и многие другие.

Стоит отметить, что вместе с качественными растут и количественные показатели работы предприятия. В первом квартале 2013 года Хабаровский НПЗ переработал 1 050 тыс. тонн нефти (на 14,9% больше, чем за такой же период прошлого года) и произвел 1 021 тыс. тонн нефтепродуктов (+17,7%).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#ХНПЗ#Знай наших!#Хабаровск#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56