Хабаровский нефтеперерабатывающий завод признан победителем XIII краевого конкурса в области качества

В конкурсе, который проводит правительство Хабаровского края, участвуют организации различных форм собственности, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг. Хабаровскому НПЗ досталась победа в номинации «Производство непродовольственной продукции». Для оценки сильных и слабых сторон конкурсантов приглашаются независимые эксперты. Выбирая лучших, они изучают такие характеристики предприятия, как материальные и финансовые ресурсы, развитие и обучение персонала, использование новых технологий, удовлетворенность потребителей продукцией или услугами и многие другие.