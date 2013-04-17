Игорь Пушкарев стал первым кандидатом на выдвижение в мэры Владивостока от "Единой России"

Напомним, что «Единая Россия» объявила о начале процедуры отбора претендентов на пост мэра 29 марта. Заявки от кандидатов и предложения по выдвижению принимаются до 21 апреля. Особенностью нынешнего предварительного внутрипартийного голосования станет возможность широкого участия общественных организаций Владивостока. Кандидатом на внутрипартийном голосовании может быть любой член партии или сторонник, имеющий право избираться на должность главы Владивостока. Кандидат может пойти на голосование в качестве самовыдвиженца или может быть выдвинут общественными организациями – партнерами партии. Более того, выборщики, которые своим голосованием будут определять основных претендентов на выдвижение, на 50% будут состоять из представителей Общероссийского народного фронта и тех общественных организаций, которые подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с партией «Единая Россия». Таким образом, процедура внутрипартийного отбора кандидатов будет проходить под контролем общественников, что исключает возможность фальсификации и манипуляции итогами голосования. Кроме того, такая модель внутрипартийного голосования позволяет отобрать наиболее подготовленных кандидатов, отвечающих требованиям широких слоев населения, а не только партийного круга.