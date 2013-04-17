К 2014 году ставки по ипотеке могут снизиться до 10%

«По закредитованности Россия еще не достигла уровня центральных и восточных европейских стран, особенно в части ипотеки и пластиковых карт, хотя по кредитам наличными, например, по нагрузке на семью, мы приближаемся к уровню таких стран, как Польша, Венгрия, Чехия. То есть еще год-два, и закредитованность в среднем по России будет примерно такая, как и у них. А вот про некоторые регионы можно сказать, что она уже примерно такая», - сказал он, назвав в числе таких регионов Ростовскую и Новосибирскую области, Ставропольский и Хабаровский края.