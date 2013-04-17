Коммунисты Владивостока на должность мэра ищут молодого

Досье: Олег Николаевич Вельгодский родился 17 мая 1966 года во Владивостоке в рабочей семье. В 1998 году заочно окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы. Тепловозы». В политику пришел на волне протестных акций 2008 года. Принял участие в октябре 2010 года в довыборах в думу Владивостока по одномандатному округу №5 и победил ближайшего соперника с перевесом в 20% голосов. На выборах в Законодательное Собрание Приморского края 4 декабря 2011 года проиграл руководителю политсовета Первореченского местного отделения «Единой России» Павлу СЕРЕБРЯКОВУ 1,01% голосов. На выборах в думу Владивостока 14 октября 2012 года по своему округу №5 одержал убедительную победу, показав второй по абсолютной численности голосов, отданных за кандидатов от КПРФ, и второй по процентам, набранным кандидатами от КПРФ, в городе результат. Олег Вельгодский возглавлял территориальную группу КПРФ в одномандатном округе №5. С 32,42% голосов показал лучший результат в городе, причем это была единственная победа кандидата-коммуниста над «Единой Россией» при голосовании по партийным спискам в городе Владивостоке. Кроме того, он единственный среди всех кандидатов от КПРФ впервые в истории Приморской краевой партийной организации сумел выиграть сразу два мандата - и по округу, и по партийным спискам.